Міністр Роман Лещенко подав у відставку – ЗМІ

Завтра очікується голосування у парламенті

Міністр агрополітики Роман Лещенко подав у відставку. Відповідне повідомлення з'явилося у Телеграм-каналі «ONews Украина».

«Міністр аграрної політики Роман Лещенко оголосив колективу про свою відставку. Він написав заяву про складання повноважень за власним бажанням. Завтра очікується голосування у парламенті. Про причини не розповів», – йдеться в повідомленні.

Романа Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства України у грудні 2020 року. З 1 жовтня 2019 року до червня 2020 року Лещенко обіймав посаду уповноваженого президента із земельних питань. Також у червні цього ж року його призначали головою Держгеокадастру України.

Як повідомляється, Лещенко нагадав, що аграрії розпочинають підготовку до посівної ще восени попереднього року, тож до війни вони змогли підготувати необхідні ресурси для посівної приблизно в однакових обсягах.