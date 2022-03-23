Обстріл Харківської ОДА: з-під завалів дістали тіла вже 24 людей

У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв.

Остаточної інформації немає, оскільки роботи тривають

З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській, що стався 1 березня, з-під завалів рятувальники дістали тіла 24 загиблих. Розбір завалів триває. Про це повідомив речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко у коментарі «Суспільному».

У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв. Остаточної інформації немає, оскільки роботи тривають.

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