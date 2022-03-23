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    Події в Україні

    Обстріл Харківської ОДА: з-під завалів дістали тіла вже 24 людей

    У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв.&nbsp; - Обстріл Харківської ОДА: з-під завалів дістали тіла вже 24 людей
    У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв. 
    фото з відкритих джерел

    Остаточної інформації немає, оскільки роботи тривають

    З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській, що стався 1 березня, з-під завалів рятувальники дістали тіла 24 загиблих. Розбір завалів триває. Про це повідомив речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко у коментарі «Суспільному».

    У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв. Остаточної інформації немає, оскільки роботи тривають.

    Нагадаємо, внаслідок нападу Росії проти України у Харкові зруйнувано більше тисячі багатоповерхівок. Про це сьогодні повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Також рашисти знищили найбільший ринок Східної Європи: «Барабашово» в Харкові згорів ущент (відео). Напередодні у Харкові комунальники відновили подачу газу до пошкодженої котельні

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    Теги: Харків росія окупанти війна смерть Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Харківської ОДА: з-під завалів дістали тіла вже 24 людей