Чому зник кандидат в російські царі Шойгу

У Росії терміново почали шукати цапів-відбувайлів

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В сети зашуршала информация, что кандидат в цари Шойгу недомогает сердцем, посему изчез из публичного пространства на 12 дней. Если это правда – то есть от чего.

21 февраля г-н Шойгу поздравлял известного певуна г-на Расторгуева с 65-летием и благодарил за укрепление престижа военной службы. Буквально через месяц популярная в РФ песня группы «Любэ» «и за десант, и за спецназ» из жалостливой и душещипательной превратилась в похоронный марш.

Данные из разных источников (в т.ч. перехваты, информация из мест дислокации, куда привозят трупы...), свидетельствуют, что «элитные» подразделения армии РФ из-за потерь находятся в состоянии близком к шоку.

Мы пока не можем до конца оценить масштаб потрясения, но всё указывает – оно значительное. Плохие новости идут сплошным потоком.

Например, не успели в Севастополе отойти от сведений об уничтожении замкомандующего ЧФ РФ капитана первого ранга Андрея Палия, как вчера в публичном пространстве появилось сообщение об уничтожении командира 810-й гвардейской бригады морской пехоты полковника Андрея Шарова. Эту информацию со ссылкой на достоверные источники уже разгоняют севастопольские сайты.

Также вчера в сети появилась фотография памятника с именами 11 убитых бойцов 22 бригады специального назначения ГУ (ГРУ) ГШ РФ (пос. Степной, Аксайский р-н, Ростовская область). Не берусь судить о фотографии, но часть оккупантов из списка действительно официально похоронили: Глущака – в Тюменской области, Косовцова и Рыкова – в Ростовской, Иркалиева – Астраханской и т.д.

О разгроме десанта и массовых похоронах в местах дислокации самых известных подразделений (Кострома, Псков, Камышин, Тула, Рязань, Улан-Удэ и др.) я уже писал неоднократно.

Российское командование сейчас судорожно предпринимает меры, чтобы гнев военных не был направлен на вышестоящее начальство.

Ибо уже формируется мнение: потери из-за плохой подготовки операции (фальшстарта), а также из-за того, что элитные части выполняют несвойственные им функции, в т.ч. – как обычная пехота.

Срочно нужны козлы отпущения. Либо десяток значимых. Либо – один-два очень значимых. Товарищи Шойгу и Герасимов в непростом положении. Операция – стратегическая. Значит, виновен кто-то из них. Либо оба.

Когда мозги командования заняты поиском оправданий и самоспасением, это передается окружению и личному составу по вертикали вниз.

Они могут сколько угодно плевать на потери, но лояльность профессионального ядра армии командованию – важнейшая категория.

Излишне обольщаться не стоит. Но если Шойгу через месяц внезапно уйдет «по состоянию здоровья», я не удивлюсь.

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