Нацбанк продав всі сувенірні срібні банкноти номіналом 1000 гривень



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Сувенірну банкноту виготовлено зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті - не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук

НБУ на аукціоні 4 червня отримав понад 447 тис грн за 300 срібних монет

Національний банк України продав на аукціоні за понад 447 тисяч гривень всі виставлені сувенірні банкноти зі срібла за дизайном паперової гривні номіналом одна тисяча. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Під час перших торгів було реалізовано 20 лотів по одній срібній банкноті у кожному лоті, під час других торгів - 10 лотів по дві срібні банкноти у кожному лоті. Усі виставлені для продажу срібні банкноти придбали фізичні та юридичні особи на загальну суму понад 447 тис гривень», - йдеться у повідомленні.

Аукціон відбувся 4 червня 2020 року.

Як зазначили в пресслужбі НБУ, сувенірну банкноту виготовлено зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті - не менше 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук. Елемент оздоблення банкноти - голограма.



На сувенірній банкноті зображено:

портрет Володимира Вернадського (1863-1945) - всесвітньо відомого вченого-природознавця, основоположника комплексу сучасних наук про Землю - геохімії та біогеохімії, мислителя, філософа, першого президента Української академії наук (лицьова сторона);

будівлю президії Національної академії наук України (зворотна сторона).

Реалізація цієї банкноти (у тому числі з першими примірниками сертифікатів) на першому етапі відбудеться через електронні аукціони на біржі. Про проведення аукціонів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Національний банк України 25 жовтня 2019 року ввів в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

Як повідомлялося, Національний банк України 20 травня випустив сувенірну банкноту зі срібла. Монета відтворила дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Також в Україні з 2 червня ввійшла в обіг пам'ятна срібна монета номіналом 10 гривень, що має незвичайний дизайн, бо на ній зображений нічний метелик совка розкішний.

Нагадаємо, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.