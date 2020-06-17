Кабмін змінив умови визначення ціни скрапленого газу



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Вартість газу для населення буде прив'язано до ціни ресурсу на спеціалізованому аукціоні, що проводиться першого числа відповідного місяця

Кабінет міністрів змінив умови визначення ціни скрапленого газу для населення.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

Постанова приводить у відповідність до закону «Про ринок природного газу» механізм розрахунку стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах. Відтепер у формулі ціни використовуватиметься ціна природного газу для побутових споживачів станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон.

Нововведення дасть можливість встановлювати справедливу ціну на скраплений газ для населення.

Крім того, постановою удосконалюється організація роботи аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу.

Відтепер до складу аукціонного комітету включається п’ять представників Міністерства енергетики. Персональний склад аукціонного комітету затверджується наказом Міненерго.

Між іншим, стало відомо, чому частині киян минулого опалювального сезону не знизили тарифи.

Також у Нафтогазі пояснили, як українці зможуть змінювати постачальника газу

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