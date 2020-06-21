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    Суспільство

    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)

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    Денис Малюська оцінив перспективи платних камер&nbsp;із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах - Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Денис Малюська оцінив перспективи платних камер із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах
    Фото Facebook Дениса Малюськи

    «Посидіти у історичній пам’ятці, у центрі міста і недорого» – Малюська

    Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав платні камери у СІЗО у центрі міста Чернівці.

    Про це міністр написав у Facebook.

    «Чернівці, СІЗО. Посидіти у історичній пам’ятці, у центрі міста і недорого: доба – 346,00 грн; тиждень – 1170,00 грн; місяць – 2508,00 грн», – уточнив він.

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    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
    Фото Facebook Дениса Малюськи

    Як повідомлялося, Міністерство юстиції за 100 днів роботи реалізувало експериментальний проєкт платних камер у слідчих ізоляторах. За словами міністра юстиції Дениса Малюски, станом на 13 червня у якості плати вже отримано 115 500 грн додаткових коштів, за рахунок яких розпочинають ремонт безкоштовних камер для ув’язнених.

    За даними Мінюсту, в Україні наразі є 30 слідчих ізоляторів, розрахованих на 500-2500 осіб. Найгірший стан приміщень у Київському СІЗО, а також в Одесі та Херсоні.
    Проєкт платних камер – внутрішній резерв, який дозволить заробляти певні кошти на покращення умов у звичайних камерах. Наразі визначено, що експеримент триватиме до кінця 2021 року.

    Нещодавно міністр юстиції України Денис Малюська оцінив перспективи платних камер із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах, які почали запроваджувати останнім часом.

    Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість. 

    Нагадаємо, іще раніше в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.

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    Міністерство юстиції СІЗО Чернівці Денис Малюська
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