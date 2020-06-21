Міністр юстиції відвідав платні камери у СІЗО у Чернівцях (фото)
«Посидіти у історичній пам’ятці, у центрі міста і недорого» – Малюська
Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав платні камери у СІЗО у центрі міста Чернівці.
Про це міністр написав у Facebook.
«Чернівці, СІЗО. Посидіти у історичній пам’ятці, у центрі міста і недорого: доба – 346,00 грн; тиждень – 1170,00 грн; місяць – 2508,00 грн», – уточнив він.
Як повідомлялося, Міністерство юстиції за 100 днів роботи реалізувало експериментальний проєкт платних камер у слідчих ізоляторах. За словами міністра юстиції Дениса Малюски, станом на 13 червня у якості плати вже отримано 115 500 грн додаткових коштів, за рахунок яких розпочинають ремонт безкоштовних камер для ув’язнених.
Нещодавно міністр юстиції України Денис Малюська оцінив перспективи платних камер із підвищеним комфортом у слідчих ізоляторах, які почали запроваджувати останнім часом.
Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість.
Нагадаємо, іще раніше в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.