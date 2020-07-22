Мін'юст запускає новий реєстр юридичних осіб і ФОП: які переваги



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З 7 по 16 серпня дані будуть переноситись з старого реєстру до нового і доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутнім

Міністерство юстиції рекомендує запланувати проведення реєстраційних дій до 5 серпня або ж після 16 серпня

Міністерство юстиції України запускає новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, з 7 по 16 серпня 2020 року дані будуть переноситись з старого реєстру до нового і доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутнім.

Документи на реєстрацію не прийматимуться з 00 годин 5 серпня, а документи, подані до цього часу повинні бути опрацьовані до 18 години 7 серпня.

Міністерство юстиції рекомендує запланувати проведення реєстраційних дій (реєстрацію юридичних осіб та ФОП, зміну директора, внесення змін до зареєстрованих даних тощо) до 5 серпня або ж після 16 серпня 2020 року.

Переваги нового ЄДР за версією Мін’юсту:

завдяки використанню сучасних технологій у вигляді вебінтерфейсу, спрощено доступ користувачів до реєстру;

створено безоплатний пошук відомостей за даними відокремленого підрозділу юридичної особи;

створено нові реєстраційні дії, зокрема, перехід на діяльність на підставі власного установчого документу або модельного статуту, внесення та скасування заборони вчинення реєстраційних дій, внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ;

створено нові друковані форми документів (заява, рішення про відмову) та оновлено наявні (витяг, виписка, опис поданих документів, повідомлення про відмову);

забезпечена можливість формування виписки після проведення будь-якої реєстраційної дії;

створено функціонал формування запиту на видачу копій документів з реєстраційної справи;

удосконалено бізнес-процеси реєстрації, зокрема створили виражене відображення проведених змін, забезпечили припинення ФОП та внесення змін до відомостей про ЮО в один етап, додали нові атрибути розширеного пошуку;

створено додаткові механізми контролю та модулі безпеки, зокрема, контроль наявності сканованої копії поданого документа, підтвердження операцій в системі з використанням КЕП, ідентифікація користувача при отриманні витягу на порталі з використанням КЕП, автоматичний «Log-off» у разі наявності ПЗ віддаленого керування та неактивності користувача в системі, що в свою чергу сприятиме у протидії рейдерству;

реалізовувано можливість обліку сімейних фермерських господарств та додано окрему ознаку створення такого господарства;

імплементувано словник адміністративно-територіального устрою з можливістю обрання вулиць з переліку, що забезпечує єдиний підхід при введенні адреси;

створено нову сутність – «кінцевий бенефіціарний власник»; тим самим покращено якість внесення даних про кінцевих бенефіціарних власників шляхом їх чіткого структурування та відокремлення від засновників, що в свою чергу дозволяє розміщувати інформацію в окремих блоках при наданні відомостей з ЄДР чи публікації у відкритих даних;

оновили атрибутивний склад форм для внесення інформації, зокрема додали додаткові поля для внесення необхідної інформації в ЄДР

Також в оновленому ЄДР передбачена технічна можливість його подальшого вдосконалення та доопрацювання, резюмував Малюська.