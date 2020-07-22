Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти областях
Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій і залізничних вокзалів
Національна поліція посилила охорону громадського порядку у дев’яти регіонах України: Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Про це повідомили у Нацполіції.
Таке рішення прийняли з метою «своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам».
«Для цього у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України», - повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлять мобільні пости.
Під час посиленого патрулювання поліцейські будуть:
- перевіряти документи у підозрілих осіб та проводити поверхневий огляд;
- перевіряти з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час;
- звертати особливу увагу на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої;
- забезпечувати безпеку дорожнього руху на автошляхах.
«Водночас для надання практичної допомоги поліцейським Волині туди відряджені співробітники поліції Рівненської області, зокрема - вибухотехніки. Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до вказаних превентивних заходів», - додали у Нацполіції.
Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції.
Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.
Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.
Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.
У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.