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    Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти областях

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    На в&rsquo;їздах та виїздах з обласних центрів виставлять мобільні пости - Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти областях
    На в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлять мобільні пости
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій і залізничних вокзалів

    Національна поліція посилила охорону громадського порядку у дев’яти регіонах України: Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

    Про це повідомили у Нацполіції.

    Таке рішення прийняли з метою «своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам».

    «Для цього у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України», - повідомили у Нацполіції.

    Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлять мобільні пости.

    Під час посиленого патрулювання поліцейські будуть:

    • перевіряти документи у підозрілих осіб та проводити поверхневий огляд;
    • перевіряти з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час;
    • звертати особливу увагу на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої;
    • забезпечувати безпеку дорожнього руху на автошляхах.

    «Водночас для надання практичної допомоги поліцейським Волині туди відряджені співробітники поліції Рівненської області, зокрема - вибухотехніки. Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до вказаних превентивних заходів», - додали у Нацполіції.

    Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

    Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції.

    Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

    Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

    Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

    У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.

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