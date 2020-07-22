Нацполіція посилила заходи безпеки у дев’яти областях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлять мобільні пости Фото: Нацполіція

Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій і залізничних вокзалів

Національна поліція посилила охорону громадського порядку у дев’яти регіонах України: Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Про це повідомили у Нацполіції.

Таке рішення прийняли з метою «своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам».

«Для цього у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України», - повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці будуть патрулювати вулиці населених пунктів, території автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в’їздах та виїздах з обласних центрів виставлять мобільні пости.

Під час посиленого патрулювання поліцейські будуть:

перевіряти документи у підозрілих осіб та проводити поверхневий огляд;

перевіряти з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час;

звертати особливу увагу на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої;

забезпечувати безпеку дорожнього руху на автошляхах.

«Водночас для надання практичної допомоги поліцейським Волині туди відряджені співробітники поліції Рівненської області, зокрема - вибухотехніки. Поліцейські закликають громадян із порозумінням ставитися до вказаних превентивних заходів», - додали у Нацполіції.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.