Укрдержфонд оголосив конкурс для фермерів



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До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом

Переможець конкурсу зможе отримати 500 тис грн фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою

Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) оголосив конкурс на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам». Про це повідомляє сайт фонду.

У повідомлення ідеться, що до участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років.

Конкурс проводиться в два етапи:

1. Прийом заявок та документів для участі в конкурсі проводиться регіональними комісіями з визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки Укрдержфонду

2. Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки – проводиться комісією з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам (Укрдержфонд, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1).

Заявки та документи для участі в конкурсі приймаються регіональними комісіями з 21 липня 2020 року по 19 серпня 2020 року. Заявки та документи подаються керівником фермерського господарства (уповноваженою особою) особисто або надсилаються рекомендованим листом на адресу регіонального відділення Укрдержфонду. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі, передбачений п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2008 р. (зі змінами). З ним можна ознайомитися на офіційному сайті Укрдержфонду або отримати особисто в регіональних відділеннях Укрдержфонду.

Нагадаємо, що Європейський Союз надає Україні €105 млн на підтримку малих і середніх підприємств (МСП), малих ферм і проведення реформ.