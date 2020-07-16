Мін'юст зробив важливе попередження для власників земельних паїв



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У Мін’юсті розповіли, як зареєструвати право власності на земельний пай

У власників паїв є дедлайн для реєстрації права власності, щоб не втратити землю

Відповідно до чинного законодавства України, до 1 січня 2025 року всі власники нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок або їхні спадкоємці повинні оформити право власності на свої паї.

Якщо вимогу не буде виконано, вважатиметься, що власники ділянок автоматично відмовилися від землі, тоді вона перейде у комунальну власність територіальної громади.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Щоб зареєструвати право власності на земельний пай, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування з наступними документами:

документом, що посвідчує право на земельну частку (пай).

заявою про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)

За результатами розгляду зазначених документів орган місцевого самоврядування приймає рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).

Звернутись до землевпорядної організації для розроблення технічної документації на земельну ділянку.

Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку.

Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.

«Власник паю може звернутися до суду за визначенням додаткового строку на оформлення права власності. Органам місцевого самоврядування забороняється протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, яка сформована з невитребуваних часток, передавати ці паї у приватну власність іншим особам, крім власників», — йдеться у повідомленні Мін’юсту.

Нагадаємо, Рада підтримала законопроєкт про розпаювання державних земель.

Як повідомлялося, в Україні під відкриття ринку землі активізувалися шахраї: як працює їхня схема.

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