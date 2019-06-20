Мін'юст зареєстрував «Гарантованого покупця» для запуску ринку електроенергії



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ДП «Гарантований покупець» визначений оператором виконання функцій PSO для побутових споживачів з метою забезпечення стабільних тарифів на електроенергію для населення

Міністерство юстиції зареєструвало держпідприємство «Гарантований покупець», що забезпечуватиме функціонування нового ринку електроенергії. Відповідні дані про підприємство з'явилися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з постановою Кабміну про покладання публічних спецзобов'язань (PSO) із постачання е/е для потреб населення, ДП «Гарантований покупець» визначений оператором виконання функцій PSO для побутових споживачів (з метою забезпечення стабільних тарифів на електроенергію для населення).

Також підприємство здійснюватиме закупівлю всієї електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, за встановленим «зеленим» тарифом та її продаж на ринку.

Таким чином ДП «Гарантований покупець» буде спеціалізованим підприємством по виконанню функції PSO як для «зелених» так і для населення.

Державне підприємство «Гарантований покупець» було створено на базі ДП «Енергоринок» Кабінетом міністрів 17 квітня з метою забезпечення роботи нового оптового ринку електроенергії.

12 червня уряд призначив директором державного підприємства «Гарантований покупець» Костянтина Петриковця, який з 2014 року працював в «Енергоатомі» заступником директора центру з впровадження нової моделі ринку.

Новий ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». Запуск ринку - зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це одна з умов програми співпраці з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро.