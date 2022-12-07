Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень – Нацбанк

В листопаді резерви України зросли на 10,7% завдяки стабільним надходженням міжнародної допомоги

Міжнародні резерви України перевищили довоєнний рівень і сягнули майже $28 млрд. Про це повідомив Національний банк України.

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Як повідомили на сайті Нацбанку, станом на 1 грудня міжнародні резерви України становили $27 951,4 млн. Цей рівень вищий, ніж на початку повномасштабної війни Росії проти України: на ранок 24 лютого резерви становили $27 422,2 млн. Серед основних факторів, які сприяли такому зростанню – допомога партнерів та експорт агропродукції.

Загалом упродовж листопада динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

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операції з управління державним боргом;

операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку;

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

За даними регулятора, в листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки стабільним надходженням міжнародної допомоги на фоні менших обсягів чистого продажу валюти Нацбанком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті. Так, на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $4 616,9 млн. З них: $2,5 млн – від ЄС, $1,5 млн – від США через трастовий фонд Світового банку, понад $517 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики, $69 млн – від міжнародних кредиторів. Водночас за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд України виплатив $605 млн.

Стійкі валютні надходження з боку експортерів, насамперед агропромислового комплексу, дозволили Нацбанку другий місяць поспіль зменшувати інтервенції з продажу валюти. НБУ минулого місяця продав на валютному ринку $1 632,7 млн та викупив до резервів $63,9 млн. Тобто чистий продаж валюти Нацбанком у листопаді зменшився до $1 568,8 млн.

Крім того, на обсяги резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів, вартість яких минулого місяця зросла на $380,7 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку», – наголосили в НБУ.

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