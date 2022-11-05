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Нацбанк пом’якшив валютні обмеження: що змінилося

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження: що змінилося
Національний банк уточнив валютні та капітальні обмеження
фото з відкритих джерел

Змінено умови надання рефінансування банкам

Національний банк України проаналізував ситуацію на фінансових ринках та уточнив деякі обмеження, врахувавши запити українців, а також рекордний рівень ліквідності банківської системи. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Так, із 5 листопада 2022 року внесено зміни стосовно ряду питань.

Придбання товарів за кордоном для підтримання обороноздатності України

Доповнено тепловізорами та низкою інших приладів перелік товарів оборонного призначення для придбання яких з метою підтримання обороноздатності України:

  • волонтери – фізичні особи мають змогу розраховуватися гривневими платіжними картками за кордоном без обмежень;
  • фізичні особи мають змогу купувати валюту та переказувати її за кордон (у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті).

Нагадаємо, що до відповідного переліку також входять: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги;

Діяльність українських експортерів

Створено умови, щоб українські експортери мали змогу брати участь у тендерах щодо поставки товарів нерезидентам. Так, із 5 листопада банки фактично отримали можливість надавати тендерні гарантії на ці операції.

Відповідні зміни поліпшать умови ведення бізнесу для українських виробників, адже тендерні гарантії застосовуються для виходу на нові ринки та пошуку нових експортних можливостей;

Використання іноземної валюти благодійними фондами

Банки не враховуватимуть наявні залишки коштів у іноземній валюті на рахунках благодійних фондів та не вимагатимуть продажу та/або використання наявної валюти під час задоволення заявок на купівлю іноземної валюти для оплати імпортних контрактів. Це рішення ухвалювалося з огляду на те, що іноземна валюта може надходити на рахунки благодійних фондів як допомога з цільовим призначенням.

Відповідні зміни не матимуть значного впливу на міжнародні резерви та ухвалювалися, зважаючи на вагоме значення благодійних фондів, зокрема в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що з 6 вересня 2022 року для здійснення розрахунків у іноземній валюті юридичні особи мають спочатку використовувати наявну в них іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України;

Відкриття банками рахунків військовослужбовцям

Розширено перелік документів, на підставі яких банки можуть відкривати рахунки військовослужбовцям та здійснювати їхню ідентифікацію та верифікацію, посвідченнями офіцера, генерала та адмірала;

Рефінансування банків

Сьогодні банківська система має рекордний рівень ліквідності та залишається стійкою, попри повномасштабну війну, що триває понад 8 місяців. Порівняно з початком березня, коли загальний обсяг отриманих банками кредитів рефінансування в окремі дні перевищував 160 млрд грн, заборгованість платоспроможних банків за такими кредитами скоротилася майже втричі й на 4 листопада 2022 року становила 54,4 млрд грн.

«Ураховуючи це, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, бланкове рефінансування, що дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність. Як наслідок, НБУ припиняє проведення операцій із бланкового рефінансування банків. Водночас банкам і надалі доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення», – повідомив Нацбанк.

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Теги: банк війна валютні операції Україна Нацбанк

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