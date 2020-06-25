Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилась вводити мито на дизпаливо та автогаз



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Комісія з міжнародної торгівлі не бачить підстав вводити мито на імпорт дизпалива та скрапленого газу з Росії

Докази у скарзі не є достатніми для антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива та скрапленого газу

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку відмовилась вводити мито на імпорт дизпалива та скрапленого газу з Росії. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному сьогодні в «Урядовому кур’єрі».

«За результатами розгляду Комісія встановила, що наведені у скарзі докази не є достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації», - зазначається в повідомленні.

Комісія вирішила не порушувати антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива та скрапленого газу.

Документ Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ «Укрнафта», АТ «Укртатнафта» і АТ «Укргазвидобування» звернулися зі спільною заявою до міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за фактом нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного палива і скрапленого газу, і вимагали введення на них мит в розмірі 8,46%.

Водночас експерти наголошували, що підвищення акцизу на скраплений газ і введення мита на імпортне дизельне паливо призведе до зростання цін на заправках і вдарить, перш за все, по найменш платоспроможних українцях.