В Україні хочуть ввести нові мита на дизель і автогаз. Що буде з цінами на заправках



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Введення мит позначиться на паливному ринку України і на кишені окремо взятого українця

Ціна може зрости на гривню за літр

Не встигли українські водії зрадіти, що подешевшало паливо, як воно знову може подорожчати. Причому не через високі світові ціни на нафту або через дорогий долар, за який закуповується за кордоном понад 80% палива на внутрішній ринок. Ні, в Україні можуть ввести нові мита на імпортні нафтопродукти для захисту вітчизняного виробника, що обов’язково підвищить ціни на заправках. Сайт «Сьогодні» розібрався, як введення мит позначиться на паливному ринку України і на кишені окремо взятого українця.

Чому хочуть вводити мита

Днями до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) при Мінекономрозвитку була подана скарга від найбільших українських виробників палива. Їх назви на слуху, але в даному випадку це не важливо, тому що справа не в назвах, а в цифрах. Саме їх ми й не тільки озвучимо, але і проаналізуємо.

У своїй скарзі виробники просять провести антисубсидіарне розслідування і ввести мита на російське дизельне паливо і скраплений газ в розмірі 8,46% з підвищенням впродовж п’яти років до 25,4%. Основною підставою виробників є демпінг з боку російських експортерів завдяки державній підтримці.

Антисубсидіарне розслідування застосовується у разі, коли ввезений на територію України товар підтримується нелегітимними субсидіями країни-виробника. Наслідком розслідування є застосування компенсаційних заходів – припустимо, підвищення мит. Термін проведення антисубсидіарного розслідування – до року.

Що каже влада

У департаменті захисту національного виробника Мінекономрозвитку нам відповіли, що скаргами такого роду займається саме їхнє відомство із залученням фахівців інших міністерств. І роз’яснили, що подібні документи вимагають тривалого вивчення, тому поки незрозуміло, яким може бути результат.

Остаточне рішення про підвищення мит ухвалюється Кабміном, якщо МКМТ рекомендує їх підняти. Якщо не рекомендує, то питання на засідання уряду не виноситься.

Що говорять цифри

Поки у високих кабінетах вирішують, вводити мита чи ні, ми попросили експертів паливного ринку оцінити доводи, викладені в скарзі.

«Аргумент про демпінг не відповідає дійсності, – заявив нам директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. – Імпортні нафтопродукти, включаючи російські, продаються в Україну з преміями до світових котирувань (тобто, дорожче – Авт.). Так, на 2020 рік українські компанії уклали контракти на російське дизельне паливо з премією до європейських котирувань до 35 $/тонна, на скраплений газ – до 22 $/тонна. Це викликано тим, що Україна залишається імпортозалежною країною: в 2019 році імпорт дизпалива склав 88% в національному балансі, скрапленого газу – 78,5%».

Введення мит на російський скраплений газ аж до 25% від вартості, за словами Сергія Куюна, не матиме для нашого ринку ніяких наслідків, крім пропорційного зростання цін в опті і роздробі. Адже система поставок залишиться колишньою через відсутність альтернативи російському імпорту.

За оцінками аналітиків «А-95», тільки на першому етапі введення мит (8,46%) зростання цін на дизпаливо складе щонайменше 1,1 грн/л, на скраплений газ – 0,55 грн/л.

«Що в національному масштабі означатиме збільшення витрат споживачів на 11,5 млрд грн на рік, виходячи з поточних мінімальних цін на світовому ринку, – зазначив Сергій Куюн. – Це плюс до тарифів на пасажирські та вантажні перевезення, мінус – до конкурентоспроможності української промисловості і платоспроможності населення».

Заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев прогнозує, що в разі введення запропонованого мита 8,46%, імпорт з Росії повністю припиниться. Це призведе до збільшення тиску на решту джерел поставок, в першу чергу на Білорусь, частка якої зросте з нинішніх 35% до 60% ринку.

При цьому можливості українських виробників обмежені дворазовим збільшенням переробки, що в кращому випадку дозволить збільшити ринкову вагу з 12% до 25%.

«Вплив мит на зростання цін було продемонстровано в 2019 році, коли спецмито на трубопровідні поставки російського дизпалива викликало подорожчання контрактів на 2020 рік на імпортне і українське ДП на 10 $/тонну», – нагадав Геннадій Рябцев.

Основний удар відчуватиме агропромисловий комплекс, який змушений збільшувати витрати на дизельне паливо слідом за різким зростанням цін на мінеральні добрива, що було викликано введенням в 2018 році загороджувальних мит на російські добрива.

Що кажуть експерти ринку

Сергій Куюн упевнений: введення мит на імпорт дизельного палива і скрапленого газу не найкраще вплине на сформовану структуру ринку нафтопродуктів в Україні.

«Введення мит спричинить зростання цін, послабить конкуренцію на ринку і не вирішить проблем українських нафтопереробних підприємств, – упевнений Сергій Куюн. – Найкритичніші наслідки мит відчує ринок дизельного палива, доля якого 70% в кошику моторних палив.

З урахуванням високої імпортозалежності в Україні вибудувана єдино правильна система постачання нафтопродуктів: ринок максимально відкритий, забезпечена підвищена конкуренція між зовнішніми і внутрішніми постачальниками, і це гарантує оптимальну ціну. Запропоноване введення мит зруйнує цю конструкцію, призведе до зростання цін і підвищить ризики збоїв у забезпеченні паливом».

Геннадій Рябцев зазначив, що треба дочекатися офіційної публікації економічного обґрунтування для підвищення мит і заяви Мінекономрозвитку про початок розслідування і тільки після цього робити висновки.

«Поки українські виробники нічого не говорять про підвищення цін на свою продукцію, – зазначив Рябцев. – Але цілком логічно припустити, що підвищення буде, так як імпортне паливо зросте в ціні. До нього неминуче підтягнуться і цінники на АЗС, які торгують українськими брендами – ринок є ринок, навіщо продавати дешевше, якщо попит є і можна продати дорожче?».

Але Рябцев оптимістичний: на його думку, керівництво нашої країни не допустить нового вибухового зростання цін на нафтопродукти після їх зниження, тому скаргу відхилять насамперед з політичних міркувань. Також експерт каже, що подібні загороджувальні мита можуть викликати не тільки скарги з боку РФ до СОТ за порушення правил вільної торгівлі, але і введення відповідних дзеркальних мит щодо українських товарів, що імпортуються в РФ.

«Але є й аргументи на користь можливого введення мит: бюджет у нас не виконується за доходами, а тут українські виробники просять їх захистити від іноземного імпорту, піднявши мита, які поповнять скарбницю. Як то кажуть: «два в одному». Тому позитивне рішення про мита не виключене. Хоча, якщо їх введуть, поставки російського дизпалива припиняться, і бюджет взагалі нічого не отримає. Крім того, трейдерам доведеться думати, чим замінити поставки з РФ. Зріджений газ ввозитимуть, але з митами він обійдеться дорожче. Зрештою, за все заплатить споживач», – міркує Геннадій Рябцев.

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич вважає, що загороджувальні мита – це лобістська пропозиція, яка призведе до підвищення цін на дизпаливо приблизно на гривню за літр, на скраплений газ – на 50-60 копійок за літр.

«При нинішній ситуації з великими обсягами імпорту палива порушувати загороджувальними митами сформований баланс мені бачиться сумнівним рішенням. Не кажучи вже про те, що зростання цін вдарить по кишені споживачів, цей негативний ефект повністю перекриє можливий позитив для українських виробників палива», – пояснює Дмитро Марунич.

Що робити

«Для підвищення ефективності виробництва власникам українських підприємств необхідно активніше інвестувати в збільшення глибини переробки. Але це зовсім не означає, що нашим заводам не потрібно допомагати. Просто владі необхідно знайти компромісні варіанти, коли вирішувати проблеми будуть всі, а не тільки ринок і споживачі», – заявив Сергій Куюн.

З тим, що з введенням мит або без них українським НПЗ не обійтися без модернізації виробництва, згоден і Дмитро Марунич.

«Власникам НПЗ треба підвищувати обсяги виробництва дизпалива і знижувати його собівартість, – каже Дмитро Марунич. – Але це неможливо зробити без багатомільйонних інвестицій в модернізацію виробництва, що дозволяють збільшити глибину переробки нафти. Якщо буде запропонована і виконана реальна програма модернізації, то українського «дизеля» стане більше, його імпорт знизиться і питання з митами стане неактуальним».