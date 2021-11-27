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    Економіка та фінанси

    Monobank розказав, що зміниться в тарифах із грудня: важливі новації для клієнтів

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    У банку розказали, яку битву вони програли - Monobank розказав, що зміниться в тарифах із грудня: важливі новації для клієнтів
    У банку розказали, яку битву вони програли
    Фото з відкритих джерел

    Monobank зробив заяву про нововведення, які не потішать користувачів

    Monobank попередив лієнтів і користувачів мобільного банку про зміну умов, правил і тарифів із 1 грудня. Нововведення стосуються виплати відсотків на залишок особистих рахунків на картах, а також нарахування кешбеку і миль – вони будуть знижені. Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

    Він також висловив надію, що від нововведень «виграє хоч хтось, крім великих торгових мереж», і додав, що «цю битву за клієнтів ми програли... Мені дуже шкода, що це відбувається».

    Які з 1 грудня будуть зміни

    Плата відсотків на залишок особистих коштів на картах і по продукту банку стане вже 3% річних у гривні.

    Розмір кешбеку від банку і миль буде зменшений на 25%. Зміна не торкнеться категорій кешбеку від партнерів monobank.

    Новий розмір миль, що нараховуються, складе:

    • monobank platinum – 11 миль за 1 тис. грн у чеку;
    • IRON – 15 миль за 1 тис. грн у чеку.

    Чому це сталося

    Гороховський пояснив, що при оплаті карткою покупки в магазинах продавці платять банку-власнику терміналу комісію, яка становить приблизно 2% від суми покупки.

    Своєю чергою ця фінустанова ділиться частиною комісії з банком, який випустив карту клієнту – в цьому випадку з Monobank.

    Після цього більшу частину грошей, отриманих від цієї комісії, мобільний банк віддавав своїм клієнтам у вигляді кешбеку або миль.

    «Під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів і Національної ради реформ України платіжні системи Visa і MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій», – розповів Гороховський.

    Так, перше зниження комісій – на 25% – відбулося 26 листопада. У Monobank констатували, що тепер не зможуть зберегти поточні відсотки по кешбеку і милях.

    «Повірте, ми боролися проти цього рішення до останнього, оскільки є затятими противниками будь-яких форм втручання держави в економіку і неринкового регулювання», – зазначив він.

    Водночас Гороховський підбадьорив клієнтів свого банку тим фактом, що натомість великі торговці їм пообіцяли знизити вартість товарів.

    «І ми чекаємо разом з вами, коли все навколо подешевшає», – додав банкір.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що міжнародний консорціум на чолі з LetterOne російських мільярдерів українського походження Михайла Фрідмана та Германа Хана планував придбати monobank за понад $1 млрд.

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    Теги: банк MasterCard Visa
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    Monobank розказав, що зміниться в тарифах із грудня: важливі новації для клієнтів