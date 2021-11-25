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    Як виводилися мільярди з Приватбанку? У США вийшло розслідування про діяльність Коломойського

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    Олігарх Ігор Коломойський вивів із Приватбанку $5,5 млрд через філію банку на Кіпрі - Як виводилися мільярди з Приватбанку? У США вийшло розслідування про діяльність Коломойського
    Олігарх Ігор Коломойський вивів із Приватбанку $5,5 млрд через філію банку на Кіпрі
    фото з відкритих джерел

    Розслідувачі детально описують технологію виводу грошей із Приватбанку через офшорні юрисдикції

    У Сполучених Штатах 23 листопада вийшло розслідування «Американська клептократія». Автором книги став журналіст-розслідувач Кейсі Мішель, а передмову написав експерт Atlantic Council Андерс Ослунд. Книга вже доступна на сайті «Амазон».

    У книзі детально описані два кейси масштабного відмивання брудних грошей у США, один із них – це історія афери Коломойського із Приватбанком, яку автор вважає одним із найбільших відмивань брудних коштів в історії. Зокрема, у книзі детально описана технологія виводу грошей із Приватбанку через офшорні юрисдикції.

    Також ЗМІ розповіли, як Коломойський по шматочку відгризає майно Приватбанку.

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    Джерело: 5 канал

    Теги: офшорний скандал Ігор Коломойський Національний банк США кредит банк олігархи Володимир Зеленський розслідування Приватбанк
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    Як виводилися мільярди з Приватбанку? У США вийшло розслідування про діяльність Коломойського