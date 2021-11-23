«Дивні збої». Клієнт Приватбанку поскаржився на послугу «оплата частинами»

Громадський активіст поділився досвідом невдалої співпраці з найбільшим державним банком

Клієнт Приватбанку, громадський діяч та активіст Юрій Гончаренко розповів, що користується послугами державного банку вже досить давно, а останні чотири роки щомісячний оборот за його карткою становить близько 70 тис. грн. Попри це, коли він вирішив вчергове скористатися послугою «оплата частинами» для придбання відносно дорогої пральної машини, із цим виникли проблеми. Детально історію він виклав на Facebook.

«Ще місяць тому ліміт на цю послугу становив 65 тис. грн. Але якраз почалися певні дивні збої: раптово помилково враховували суму щомісячного обігу і писали, що ми їм щось винні. Потім – скасували і вибачалися. Ще один випадок – без нашої згоди на 5 тис. грн підняли кредитний ліміт, за два дні – самі його зменшили. І от в момент, коли ми вирішили оформити замовлення, в нас раптово скасували взагалі можливість щось оплачувати частинами. Без попереджень. Без пояснень. І без порушень з нашого боку», – наголосив громадський діяч.

Обурення Гончаренка викликало те, що під час спроби з’ясувати причину позбавлення права користування послугою, він не отримав від служби підтримки Приватбанку зрозумілих відповідей.

«Пояснення були наступні: карантин; банк на основі сотень факторів вирахував, що нам не можна давати цю послугу; ми ненадійні клієнти, і це є в якійсь базі міжбанківській», – уточнив Юрій Гончаренко, додавши, що остання з названих причин є брехнею, оскільки нещодавно він отримав пропозицію щодо збільшення ліміту на аналогічну послугу від іншої банківської структури.

«В мене є обґрунтоване припущення, що частина нинішнього менеджменту Приватбанку працює в інтересах Монобанку. Стимулюючи перехід клієнтів туди. Тобто державний банк свідомо знищують», – підсумував Юрій Гончаренко.

Нагадаємо, нещодавно Приватбанк запровадив нові обмеження на перекази коштів.

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