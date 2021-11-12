Російські мільярдери хотіли купити monobank за $1 млрд – Forbes

Перемовини були «інтенсивними», але безрезультатними

Міжнародний консорціум на чолі з LetterOne російських мільярдерів українського походження Михайла Фрідмана та Германа Хана планував придбати monobank за понад $1 млрд. Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на двох не пов’язаних один з одним фінансистів.

Про перемовини з неназваними інвесторами Forbes розповів Сергій Попенко, голова наглядової ради Універсал Банку, на банківській ліцензії якого працює monobank.

«Інвестори до нас приходили, ви ж читали пресу… Були інтенсивні перемовини. Наша сторона ще не готова до транзакції. Це був інтерес, який призвів до наших роздумів. Але наша готовність була недостатньою», – сказав Попенко.

Джерело, близьке до власників LetterOne, не підтвердило і не спростувало цієї інформації. За словами співзасновника monobank Олега Гороховського, партнери не змогли домовитися між собою. Він заявляв у серпні, що проєкт вже коштує понад $1 млрд і не продається. Попенко вважає таку оцінку обґрунтованою. На його думку, проєкт потрібно оцінювати за мультиплікаторами не банків, а технологічних компаній.

«Якщо застосувати мультиплікатор із прибутку, який навіть в Україні становить 6, вартість mono становитиме $1 млрд. Будучи нульовим активом три роки тому, monobank зараз обслуговує понад чотири мільйони клієнтів і має другий за розміром рітейловий портфель у країні після Приватбанку. Коли є така успішна історія, ринок та ризик країни вторинні. У такі компанії інвестори готові вкладатися за будь-якими мультиплікаторами», – сказав Попенко.

Один із подальших сценаріїв, за словами Гороховського, – продаж частини monobank через Special-purpose acquisition company (SPAC) чи IPO у горизонті трьох років.

Forbes оцінює статки Фрідмана у $15,5 млрд, Хана – у $10 млрд. Вони посідають 11-те та 18-те місця в рейтингу найбагатших росіян. В Україні їм належить «Альфа Банк Україна», «Київстар» – найбільший телеком-оператор та IDS Borjomi (бренди Моршинська, Миргородська).

Проєкт monobank створила заснована колишніми топменеджерами Приватбанку компанія Fintech Band. Він веде діяльність у рамках банківської ліцензії Універсал Банку Сергія Тігіпка.

До слова, monobank закриває усі картки у польських злотих: чому це сталося.