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    Курс євро стрімко зріс: скільки коштуватиме гривня після вихідних

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    Стосовно долара гривня ослабла більше, ніж прогнозували експерти - Курс євро стрімко зріс: скільки коштуватиме гривня після вихідних
    Стосовно долара гривня ослабла більше, ніж прогнозували експерти
    Фото: ua.news

    Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,58 грн/євро

    Національний банк України на понеділок, 29 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,10 грн/дол., тобто гривня ослабла на сім копійок у порівнянні з попереднім показником.

    Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 30,58 грн/євро, тобто гривня ослабла на 24 копійки в порівнянні з попереднім показником.

    На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,12/27,14 грн/дол., до євро – на рівні 30,62/30,64 грн/євро.

    Національний банк України на п'ятницю, 26 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,03 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

    Раніше експерти прогнозували, що до кінця листопада курс долара підніметься до 27 гривень.

    Нагадаємо, долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні.

    Також голова Ради НБУ пояснив, чому знецінюється гривня.

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    Теги: Національний банк банк гривня НБУ
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    Курс євро стрімко зріс: скільки коштуватиме гривня після вихідних