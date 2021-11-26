Курс євро стрімко зріс: скільки коштуватиме гривня після вихідних

Стосовно долара гривня ослабла більше, ніж прогнозували експерти

Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,58 грн/євро

Національний банк України на понеділок, 29 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,10 грн/дол., тобто гривня ослабла на сім копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 30,58 грн/євро, тобто гривня ослабла на 24 копійки в порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,12/27,14 грн/дол., до євро – на рівні 30,62/30,64 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 26 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,03 грн/дол., тобто гривня ослабла на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Раніше експерти прогнозували, що до кінця листопада курс долара підніметься до 27 гривень.

Нагадаємо, долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні.

Також голова Ради НБУ пояснив, чому знецінюється гривня.

Читайте також: