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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, скільки грошей тримають українці в банках

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    Сума вкладів українців у банках зросла до 630 млрд грн - Стало відомо, скільки грошей тримають українці в банках
    Сума вкладів українців у банках зросла до 630 млрд грн
    Фото: glavcom.ua

    За місяць громадяни додали на вклади понад півтора мільярда гривень

    Загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізосіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів у жовтні зросла на 1,76 млрд грн. За місяць вклади українців зросли з 627,6 млрд грн до 629,36 млрд грн, повідомляє ФГВФО.

    Станом на 1 листопада із загальної суми вкладів фізосіб вклади у гривні склали 385,84 млрд грн, а в іноземній валюті – 243,52 млрд грн.

    Частка ФОПів у структурі вкладників становить 3,4%, а сума їх вкладів склала 60,9 млрд грн (9,7% від загальної суми вкладів).

    Вклади 98% вкладників у банках-учасниках ФГВФО не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 241,92 млрд грн.

    На початок листопада у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 70 банків за винятком Ощадбанку, який наразі ще не приєднався до ФГВФО.

    Нагадаємо, за вересень номінальний обсяг коштів фізичних осіб у банках збільшився на 1,6 млрд. до 688,5 млрд. грн.

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    Теги: банк гроші українці
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    Стало відомо, скільки грошей тримають українці в банках