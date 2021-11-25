Стало відомо, скільки грошей тримають українці в банках

Сума вкладів українців у банках зросла до 630 млрд грн

За місяць громадяни додали на вклади понад півтора мільярда гривень

Загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізосіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів у жовтні зросла на 1,76 млрд грн. За місяць вклади українців зросли з 627,6 млрд грн до 629,36 млрд грн, повідомляє ФГВФО.

Станом на 1 листопада із загальної суми вкладів фізосіб вклади у гривні склали 385,84 млрд грн, а в іноземній валюті – 243,52 млрд грн.

Частка ФОПів у структурі вкладників становить 3,4%, а сума їх вкладів склала 60,9 млрд грн (9,7% від загальної суми вкладів).

Вклади 98% вкладників у банках-учасниках ФГВФО не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 241,92 млрд грн.

На початок листопада у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 70 банків за винятком Ощадбанку, який наразі ще не приєднався до ФГВФО.

Нагадаємо, за вересень номінальний обсяг коштів фізичних осіб у банках збільшився на 1,6 млрд. до 688,5 млрд. грн.

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