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    Економіка та фінанси

    Можна продавати. Світовий банк підтримав українську земельну реформу

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    Можна продавати. Світовий банк підтримав українську земельну реформу

    Реформа включає заходи для обмеження концентрації землі в одних руках

    Світовий банк підтримав заплановане відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

    Про це Світовий банк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    В дописі йдеться, що земельна реформа передбачає, що українські фермери зможуть купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення, а також матимуть можливість інвестувати та диверсифікувати джерела своїх доходів, а власники землі зможуть отримати належний їм прибуток за свій актив.

    «Це піде на користь всім фермерам – малим, середнім та великим, так і землевласникам. Реформа підвищує рівень життя українського народу шляхом розкриття сільськогосподарського потенціалу країни», – повідомляє Світовий банк.

    Реформа включає заходи для обмеження концентрації землі в одних руках, припинення рейдерських атак і надання фінансової допомоги малим фермерам.

    «Двох десятиліть закритого ринку та непрозорості, що стимулює корупцію, вистачило всім – настав час земельної реформи», – підсумовує Світовий банк.

    Нагадаємо, ексдепутатка Заліщук отримала посаду у новій владі – «посилюватиме Гончарука».

    Як повідомлялося, прем’єр-міністр розповів, що може статися з судовою реформою.

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    реформа земля Світовий банк
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