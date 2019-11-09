Можна продавати. Світовий банк підтримав українську земельну реформу



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Реформа включає заходи для обмеження концентрації землі в одних руках

Світовий банк підтримав заплановане відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Про це Світовий банк повідомив на своїй сторінці в Facebook.

В дописі йдеться, що земельна реформа передбачає, що українські фермери зможуть купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення, а також матимуть можливість інвестувати та диверсифікувати джерела своїх доходів, а власники землі зможуть отримати належний їм прибуток за свій актив.

«Це піде на користь всім фермерам – малим, середнім та великим, так і землевласникам. Реформа підвищує рівень життя українського народу шляхом розкриття сільськогосподарського потенціалу країни», – повідомляє Світовий банк.

Реформа включає заходи для обмеження концентрації землі в одних руках, припинення рейдерських атак і надання фінансової допомоги малим фермерам.

«Двох десятиліть закритого ринку та непрозорості, що стимулює корупцію, вистачило всім – настав час земельної реформи», – підсумовує Світовий банк.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр розповів, що може статися з судовою реформою.