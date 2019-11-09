Богдан запевняє, що іноземці отримають право купувати землю в Україні через чотири роки



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В даний час переваги в купівлі земельних ділянок мають громадяни України, зазначив Богдан

Право на купівлю ділянок землі в Україні в рамках нового законодавства про земельний ринок іноземці отримають через чотири роки.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Богдан в ефірі програмі «Свобода слова» Савіка Шустера.

Як наголошується, в даний час переваги в купівлі земельних ділянок мають громадяни України.

«Неправда, що там іноземці. Там прерогатива в певний період, який мають для викупу землі - саме українці. Саме українські громадяни, які хочуть розвивати сільськогосподарське виробництво. Іноземці будуть брати участь через чотири роки, чотири з чимось», — зазначив Богдан.

За словами політика, законопроект про скасування мораторію на продаж сільськогосподарських земель дозволить узаконити договір продажу землі, допоможе ліквідувати схеми «сірого ринку».

«Треба розуміти, що в Україні за рік може продаватися не більше 5% землі. Це статистика. На сьогоднішній день цей ринок фактично працює, але цей ринок працює «вчорну». Це ринок продажу земель, коли оформлюються неналежні документи, коли селян часто обманюють. Грошей їм не виплачують, бо виплачують якийсь мізер і цим користуються великі компанії. Ми хочемо легалізувати, щоб був офіційний договір. Щоб один українець міг в іншого легально купити землю», — додав Богдан.

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила, що у вівторок народні депутати «Слуги народу» планують проголосувати закон про продаж землі, який дозволяє купувати землю іноземцям.

Зазначимо, у Верховній Раді зареєстровано вже 11 законопроєктів щодо обігу земель. В одному із законопроєктів передбачено заборону на продаж землі іноземцям, іноземним компаніям та компаніям, серед власників яких є іноземці. Ця норма діятиме до 2024 року.

При цьому 8 жовтня 12 депутатів від «Слуги народу» запропонували парламенту дозволити іноземцям та іноземним юридичним особам купувати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Влада планує запуск ринку землі восени 2020 року.