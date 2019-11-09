Ексдепутатка Заліщук отримала посаду у новій владі – «посилюватиме Гончарука»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексдепутатка Світлана Заліщук Фото Facebook Світлани Заліщук

До парламенту минулого скликання Заліщук пройшла у команді Порошенка

Новий етап. З учорашнього дня офіційно працюю штатним радником Прем’єр-міністра України з питань зовнішньої політики. З Олексієм Гончаруком ми товаришували з домайданних часів. Вірю в наміри й цінності цієї людини. Хочу допомогти й посилити його на зовнішньо політичному фронті.

Про це Світлана Заліщук написала на своїй сторінці у Facebook.

«Останні три тижні ми встигли попрацювати разом і провести з десяток міжнародних двосторонок. Для мене як затятого єврооптиміста було принципово переконатися, що Прем’єр кожну зустріч, навіть якщо вона без преси, починає з тези про те, що європейська та євроатлантична інтеграція – це частина політичного ДНК України, і головний орієнтир реформ нового уряду.

До речі, Прем’єр говорить англійською на переговорах без перекладача (як і більшість міністрів). Цим звісно зараз нікого не здивуєш. Але взагалі-то це важливо, що український Прем’єр може вільно спілкуватися з глобальним світом. Маленька деталь про інтегрованість країни у сучасний надшвидкий світ, який не має часу на переклади», – ділиться враженнями радник Прем’єр-міністра.

У команді Прем’єра я відповідатиму за підготовку його міжнародних зустрічей та міжнародних візитів у тісній координації з МЗС та Віце-прем’єром Дмитром Кулебою. Моїми головними kpi будуть успішні контакти голови Уряду зі своїми візаві, міжнародними фінансовими інституціями та дипломатами, створення позитивних передумов для розвитку міжнародної співпраці України, допомога в привабленні інвестицій, сприяння ефективнішому економічному співробітництву між державами. Окремо виділю боротьбу за наше європейське майбутнє та енергетичну безпеку.

«Цей уряд, як на мене, має одну принципову відмінність від попередніх. І це не вік, хоча він і наймолодший в історії країни. Цей уряд формувався не за квотним принципом від монополістів. Поки це ще не результат звільнення країни від тотального впливу монополістів, але це передумова, яка дає Україні такий шанс», – розповіла Заліщук.

Близькі друзі мені вказують на помилки уряду в тому чи іншому місці. Так, я згодна, помилки є, і будуть. Треба вміти бачити й виправляти. Але як казав Гавел: «Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу».

Як повідомлялося, судова реформа в Україні може затягнутись на декілька місяців, але вона однозначно принесе результат.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що вплив олігархів в Україні зменшується.