МВФ цього тижня не розглядатиме питання траншу для України



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Уряд чекає траншу від МВФ вже наступного тижня

29 травня у Фонді розглянуть питання виплат Бангладеш у рамках механізму швидкого кредитування, 1 червня будуть розглянуті питання Соломонових Островів, Багамів і Гондурасу

МВФ не включив у календар на найближчий тиждень питання про програму співпраці з Україною.

Згідно з розкладом на сайті МВФ, 29 травня у Фонді розглянуть питання виплат Бангладеш у рамках механізму швидкого кредитування, 1 червня будуть розглянуті питання Соломонових Островів, Багамів і Гондурасу.

3 червня МВФ розгляне щодо Барбадосу третій огляд у рамках розширеної угоди.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд очікує перший транш від МВФ вже наступного тижня.

Глава Нацбанку Яків Смолій заявив, що всі транші кредиту МВФ планується витратити на покриття рекордного дефіциту держбюджету майже в 300 млрд грн, що утворився через ситуацію з пандемією коронавірусу.

Минулого тижня Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млдр доларів

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.