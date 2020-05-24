Фінансисти прогнозують різке зростання курсу долара



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За минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку

Долар може подорожчати до 27 грн

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Про це в розповів Вадим Іосуб, Аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, новина про те, що вдалося домовитися з МВФ про виділення 18-місячного кредиту на 5 млрд доларів не стала великою несподіванкою після того, як Верховна рада затвердила «антиколомойський» закон, і на ринок істотно не вплинула. Укладення цієї угоди було вже в «ціні».

За його словами, затвердження цієї угоди радою директорів МВФ може призвести до відкриття додаткового фінансування з боку Світового банку та ЄС.

«У середньостроковій перспективі це може надати додатковий імпульс зміцненню гривні. У більш віддаленій перспективі вихід країни з карантину крім зростання ділової активності може призвести до збільшення попиту на валюту. Але і в цьому випадку до кінця року курс долара навряд чи перевищить 28,5 грн», – прогнозує Іосуб.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,0%. Після тривалого зниження, в середу курс долара помітно підріс, після чого в четвер він коливався без значних змін, але в п’ятницю знову повернувся до зростання.

Так, з п’ятниці по п’ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,68 до 26,76 грн (+0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросли з 26,61/26,63 до 26,86/26,90 (+0,9%/+1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,59/26,85 до 26,67/26,94 (+0,3%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 1,0%.

Нагадаємо, на тижні, що минув, долар нарешті почав вести себе більш цікаво, ніж на початку травня, коли курс три тижні поспіль був з невеликим, але стабільним низхідним трендом. На цьому тижні вийшла якась синусоїда: спершу вниз, потім вгору.

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Джерело: РБК-Україна