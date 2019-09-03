Україна виплатила МВФ борги за програмою stand-by 2014 року
Фінальні платежі становили 156 мільйонів у доларовому еквіваленті
Україна у вівторок, 3 вересня, розрахувалася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за програмою stand-by від 2014 року.
Про це «Уніан» повідомили у пресслужбі Нацбанку.
Зазначається, що фінальні платежі становили 156 мільйонів у доларовому еквіваленті.
Як відомо, замість незавершеної програми stand-by 2014 року Україна у 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яку так само, до завершення, у грудні 2018 року було замінено на поточну програму stand-by.
Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».
До слова, візит місії Міжнародного валютного фонду до України очікується у період з 10 по 24 вересня 2019 року.