Україна виплатила МВФ борги за програмою stand-by 2014 року



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Замість незавершеної програми stand-by 2014 року Україна у 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF

Фінальні платежі становили 156 мільйонів у доларовому еквіваленті

Україна у вівторок, 3 вересня, розрахувалася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за програмою stand-by від 2014 року.

Про це «Уніан» повідомили у пресслужбі Нацбанку.

Зазначається, що фінальні платежі становили 156 мільйонів у доларовому еквіваленті.

Як відомо, замість незавершеної програми stand-by 2014 року Україна у 2015 році уклала з МВФ програму розширеного фінансування EFF, яку так само, до завершення, у грудні 2018 року було замінено на поточну програму stand-by.

Нагадаємо, новий Кабмін має намір працювати над тим, щоб програма співпраці з Міжнародним валютним фондом була останньою, і Україна могла «жити без кредитів».

До слова, візит місії Міжнародного валютного фонду до України очікується у період з 10 по 24 вересня 2019 року.