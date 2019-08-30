Місія МВФ прибуде в Україну 10 вересня — Гончарук
Новий уряд буде домовлятися про нову програму з фондом
Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час спілкування з журналістами 30 серпня, передає «Інтерфакс-Україна».
Напередодні свого призначення Гончарук заявив, що місія МВФ прибуде до Києва протягом найближчих тижнів.
«Тому вже за декілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори щодо нової, на 3-4 роки, програми співпраці з Україною», — заявив Гончарук.
Водночас на запитання журналістів, чи буде мати новий уряд конфлікт з МВФ щодо цін на газ для населення, як це було за часів прем'єрства Володимира Гройсмана, Гончарук відповів, що уряд не буде втручатися у ціни на газ для населення.
Раніше у Нацбанку повідомляли, що нова програма співпраці з МВФ буде терміном до 4 років, а обсяг її фінансування складе до 10 мільярдів доларів.
Нагадаємо, що напередодні у МВФ повідомили, що місія фонду, яка вестиме переговори з Україною, прибуде до Києва тоді, коли буде сформовано новий уряд і він визначиться з пріоритетами своєї роботи.
Напередодні в Офісі президента повідомляли, що місія МВФ може розпочати свою роботу в Україні вже у серпні 2019 року. Також там пропонуватимуть МВФ пом’якшити свої вимоги щодо цін на газ для населення.