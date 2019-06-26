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    Економіка та фінанси

    На Буковині укладено 13 договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж

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    На Буковині укладено 13 договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж

    Відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану

    З 1 травня 2019 року послуга з обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж стала ринковою. Тепер власники і балансоутримувачі можуть самостійно вибрати собі ліцензовану компанію, яка буде здійснювати обслуговування газових приладів і елементів системи газопостачання будинку.

    Із 2019 року відповідальність за стан газових мереж всередині будівель покладено на власників, ОСББ або керуючих. Це передбачено низкою законодавчих і нормативно-правових актів: Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказами Міненерго №250 від 10 травня 2018 р. і №190 від 27 липня 2018 р., Правилами безпеки систем газопостачання та Кодексом газорозподільних систем.

    «Визначення зон відповідальності та детальну інформацію щодо газифікованого об`єкту містить спеціальний акт, затверджений Кодексом ГРМ. Він є невід'ємною частиною Типового договору розподілу природного газу і має бути укладений з кожним споживачем – юридичною особою для багатоповерхівок, або фізичною - для приватних будинків», - поінформував головний інженер Чернівецького відділення АТ «Чернівцігаз» Сергій Козар.

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    На сьогодні підписано 19 817 актів балансової належності по приватних будинках, що склало 12,2% від загальної кількості.  По багатоквартирних будинках підписано 284 акти, а це менше 7% та укладено 13 договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

    «Починаючи з минулого року ми неодноразово зверталися до споживачів газу, керуючим, органам місцевого самоврядування з роз'ясненнями про необхідність підписання актів  договорів, як того вимагає чинне законодавство. Низький рівень укладання договорів свідчить про те, що багато балансоутримувачів намагаються уникнути відповідальності за стан мереж в будинку. І цим самим продовжують нехтувати безпекою мешканців», - розповідає директор технічний АТ «Чернівцігаз» Дмитро Кривко.

    Вартість робіт з технічного обслуговування залежить від їх виду та обсягу – протяжності мереж, кількості приладів, їх типу та періоду обслуговування, і розраховується індивідуально для кожного клієнта та будинку. З типовим договором та прейскурантом цін, кожен споживач може ознайомитись в усіх Центрах обслуговування клієнтів компанії та на офіційному сайті «Чернівцігазу» cv.104.ua в підрозділі «Ваша безпека».

    Нагадуємо, що відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану. А це, в свою чергу, може привести до непередбачених аварійних ситуацій і навіть нещасних випадків.

    Компанія «Чернівцігаз» рекомендує споживачам газу Чернівецької області якомога швидше врегулювати питання підписання актів балансового розмежування та укласти договорів на обслуговування з ліцензованими організаціями, щоб увійти в опалювальний сезон безпечно та безаварійно.

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