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    Економіка та фінанси

    На державний «Ощадбанк» очікують зміни

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    На державний «Ощадбанк» очікують зміни

    «Ощадбанк» планують перевести до Єдиної системи гарантування вкладів

    З липня 2020 року державний «Ощадбанк» планують перевести до Єдиної системи гарантування вкладів.

    Про це повідомляє 24.

    Як пояснила експертка з банківської діяльності Вікторія Страхова, це означає, що банк платитиме внески, як і решта банків-учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

    Крім того, за новими депозитними договорами гарантуватимуть в межах 200 тисяч гривень, як в усіх банках. Наразі ж «Ощадбанк» залишається єдиний банком, який гарантує всю суму вкладу у випадку банкрутства.

    Сьогодні «Ощадбанк» очолює Андрій Пишний. На початку серпня Наглядова рада фінустанови продовжила його повноваження ще на 5 років.

    Як повідомлялося, 22 листопада, Кабінет міністрів доручив провести конкурсний відбору аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту АТ «Ощадбанк».

    Ощадбанк банки Андрій Пишний
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