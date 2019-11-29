НАБУ знає, де знаходяться екскерівники VAB банку, але оголосили їх у розшук - адвокат



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Адвокат Тетяна Козаченко прокоментувала оголошення в розшук екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка

Бахматюк находиться за кордоном на переговорах і правоохоронці знають про це, - заявляє адвокат

Оголошення в розшук ексвласника VAB Банку Олега Бахматюка, його сестри Наталії Василюк і ексголови правління Дениса Мальцева безпідставне: правоохоронці повідомлені про точні адреси їх місцезнаходження і готовність брати участь в реалізації процесуальних прав і процесуальних діях згідно з українським законодавством, повідомила Інтерфакс-Україна адвокат Тетяна Козаченко.

«Необхідність знаходження їх в Європі є цілком обґрунтованою. Це питання обрання способу захисту, який дає можливість уникати політичного тиску, маніпуляцій і забезпечити безпеку бізнесу, так як є всі підстави вважати, що під виглядом досудового провадження існують ризики захоплення активів компаній «Укрлендфармінг» і «Авангард» з боку представників влади», - сказала вона агентству «Інтерфакс-Україна» в п'ятницю.

Козаченко зазначила, що адвокати ще 25 листопада зробили запит в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) про ознайомлення з матеріалами про підстави оголошення в розшук.

«Нам сказали, що відповідь відправлена поштою. Така формалізована відповідь не вирішує головного завдання - права своєчасно бути ознайомленим у чому саме людина звинувачується, чому вона в розшуку, через 4 дні нам не відомі підстави такого розшуку, ми не ознайомлені з документами, до матеріалів не допущені», - констатував адвокат.

Вона також повідомила, що правоохоронці були офіційно повідомлені про місце проживання підозрюваних ними осіб із зазначенням точних адрес на підтвердження того, що вони не ховаються, а значить, немає підстав для оголошення їх у розшук. Козаченко нагадала, що до сих пір правоохоронці воліли відправляти документи за адресами, за якими, як їм було відомо, підозрювані не знаходяться, або відправляли документи поштою житлово-експлуатаційним підприємствам.

«Ніхто не ховається!» - підкреслила адвокат.

За її словами, вжиті захистом дії спрямовані на виключення будь-яких маніпуляцій і здійснення слідчих дій без повідомлення осіб відповідно до законодавства. Козаченко також заявила, що перебування її клієнтів за кордоном не перешкоджає слідству, і українське законодавство дозволяє здійснювати розслідування, коли учасники справи знаходяться в країнах Європи.

За її словами, такі дії захисту спрямовані на виключення маніпуляцій і тиску з боку влади та сприяння забезпечення об'єктивного і неупередженого розслідування. Адвокат також нагадала, що міжнародні кредитори «Укрлендфармінг» і «Авангарду» вже звернулися до українського уряду щодо ризиків їх інвестицій в Україні, розуміючи що під приводом проведення розслідування у зв'язку зі справою VAB Банку, можуть вчинятися дії із захоплення активів підприємств, тому варто задача забезпечити їх безпеку і роботу, де працюють понад 25 тис. осіб.

Нагадаємо, що офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам поки спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ. Сам Олег Бахматюк неодноразово заявляв про готовність погашення кредитів банків з використанням механізму реструктуризації.