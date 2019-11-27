Власником 100% акцій Приватбанку став Кабмін



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Кабмін також є власником 100% акцій Ощадбанку та Укрексімбанку

Кабінет Міністрів став власником 100% акцій Приватбанку, які уряду передав Мінфін. За даними НБУ, на 25.09.2019 власником 100% акцій Приватбанку була вказана «держава в особі Кабінету міністрів», тоді як на 01.01.2019 – «держава в особі Міністерства фінансів».

Про це повідомляє Finbalance в середу, 27 листопада.

При цьому Кабмін також є власником 100% акцій Ощадбанку та Укрексімбанку. Водночас Міністерству фінансів належать 94,94% акцій Укргазбанку (решта 5,06% - у міноритаріїв).

Нагадаємо, у жовтні Госпсуд м. Києва зупинив провадження в справі №910/1834/19 - за позовом Ігоря Коломойського і Triantal Investments LTD до Міністерства фінансів про повернення їм акцій Приватбанку - до набрання законної сили рішення в іншій справі - №826/7432/17 (у рамках якої Окружний адмінсуд м. Києва своїм рішенням від 18.04.2019 на вимогу І. Коломойського визнав незаконною націоналізацію Приватбанку).

19 грудня Шостий апеляційний адмінсуд розгляне апеляційну скаргу НБУ, Кабміну та Приватбанку на рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 18.04.2019 у вказаній справі №826/7432/17.

На днях Ігор Коломойський заявив, що «Приватбанк буде повернуто (мені) найближчим часом», і «Міжнародний валютний фонд знає про це»

Разом з тим, прем’єр Олексій Гончарук наголосив, що ні Приватбанк, «ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам».