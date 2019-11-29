Монетизація пільг: влада пояснила киянам, що змінилося



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Є готівкова і безготівкова форма виплати пільг

У квитанціях за комунальні послуги, які споживачі отримали в листопаді, вказується повна сума за спожиті послуги, без відображення розміру субсидії або пільги. Порядок їх нарахування не змінився, мова йде тільки про перехід на монетизовану форму виплати.

Про це пояснює пресслужба Київської міської держадміністрації.

Розмір пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення. Суму пільги розраховуватимуть, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом. Також на неї впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

Держава виплачує кошти за пільги кожній людині окремо – видає готівкою або переказує на рахунок «Ощадбанку». Видача у готівковій формі можлива лише за умови, якщо пільговик написав відповідну заяву до органу соцзахисту до 15 жовтня 2019 року.

Пільговик, який отримав готівку, сплачує за спожиті комунальні послуги повну суму платіжки. Ті пільговики, які не написали заяву на отримання пільги готівкою, мають справу з безготівковим розрахунком.

Якщо у вас безготівкова форма виплати пільг, то частину платежів за вас здійснює АТ «Ощадбанк», а частину ви сплачуєте самостійно. Орган соцзахисту самостійно надасть всю інформацію «Ощадбанку», який автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, та інформує пільговика через смс-повідомлення. Перерахування коштів «Ощадбанком» надавачам послуг здійснюється у наступній послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Таким чином, «Ощадбанк» здійснює перерахунок коштів не за пропорційним принципом (коли за кожну послугу проводився розрахунок у рівних відсотках від суми пільги), а за пріоритетним принципом – коли спочатку проводиться оплата за тепло, газ, електроенергію тощо.

Якщо сума пільги достатня, то сплата всіх послуг здійснюється на 100%. Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місць.

Якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А послуги, за які потрібно доплатити, «Ощадбанк» надішле в СМС (із розмірами доплати за кожним видом послуги).

Рух коштів за обліковим записом можна відстежувати в особистому кабінеті на сайті «Ощадбанку».

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року пільгу на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі отримують 2509 киян на суму 2,168514 млн грн. Поряд із тим, 127 229 пільговиків отримують пільгу в безготівковій формі, обсяг коштів складає 81,387520 млн грн.

Кількість домогосподарств в Києві, яким в жовтні нарахована субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, у порівнянні з минулим сезоном скоротилася на 46% до 75 тисяч.

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