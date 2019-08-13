На Донбасі знову страйкують шахтарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гірники шахти« Курахівська» перекрили дорогу в районі села Новоселидівка. До учасників акції приєдналися гірники шахти «Україна»

Гірникам не виплатили зарплату за кілька місяців, зокрема з шахтарями «Курахівської» розрахувалися на 80% лише за травень, зарплату за червень і липень вони не отримали

Гірники державних шахт вийшли на вулиці з вимогою погасити заборгованість по зарплатах. 12 серпня до протестів приєдналися працівники шахти «Україна».

Про це написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні протестують гірники шахти« Курахівська». Вони перекривають дорогу в районі села Новоселидівка. До учасників акції приєдналися гірники шахти «Україна», які відмовилися їхати в шахту голодними», - написав він.

Гірникам не виплатили зарплату за кілька місяців, зокрема з шахтарями «Курахівської» розрахувалися на 80% лише за травень, зарплату за червень і липень вони не отримали. Ситуація в шахтарському регіоні загострюється.

Протягом 2016 - 2018 років в Україні діяла методика «Роттердам +», згідно з якою вартість вугілля визначалася на основі імпортного паритету (базисом був індекс API2 європейського вугільного хаба «Амстердам-Роттердам-Антверпен»). Застосування формули «Роттердам +» наблизило ціни вугілля, видобутого держшахтами, до реального ринкового рівня. Згідно з інформацією М.Волинця, за 2016-2018 роки завдяки формулі «Роттердам +», додаткові доходи держшахт склали близько 10 млрд. Грн. Дія «Роттердам +» припинилося 1 липня 2019 року, коли в Україні був введений вільний ринок електроенергії.

Нагадаємо, 9 серпня в Донецькій області працівники шахти «Курахівська» перекривали дорогу між містами Курахово і Селидове в районі населеного пункту Новоселидівка і вимагали погашення заборгованості по заробітній платі. 8 серпня шахтарі блокували автодорогу в Запоріжжі і Маріуполь.

5 серпня гірники шахти «Курахівська» пішим маршем дійшли до будівлі ДП «Селідоввугілля» і зустрілися з гендиректором підприємства, який повідомив, що гроші для виплати заборгованості по заробітній платі з'являться тільки після 25 серпня, оскільки це питання вирішує Прем'єр-міністр, який зараз знаходиться у відпустці.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що 25 серпня шахтарі планують провести масштабну акцію протесту в центрі Києва.