Активісти прийшли на Банкову ховати корупцію, взяли з собою труни (фото)
На акцію привезли труни
Фото: Facebook Миколи Дяденка
У понеділок під Адміністрацією президента зібралися мітингувальники
Під Адміністрацією президента на вул. Банковій у Києві в понеділок, 12 серпня, проходить акція проти корупції.
На Банкову прийшли декілька десятків активістів. На акцію протесту протестувальники привезли незвичний атрибут – труни та похоронні вінки.
Відповідні фото у Facebook оприлюднив Микола Дяденко.
До слова, під час допиту експрезидента Петра Порошенка в Держбюро розслідувань в понеділок, 12 серпня, під будівлею відомства проходили два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка.
Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує Державне бюро розслідувань, сказав його адвокат.