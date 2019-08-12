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    Активісти прийшли на Банкову ховати корупцію, взяли з собою труни (фото)

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    На акцію привезли труни - Активісти прийшли на Банкову ховати корупцію, взяли з собою труни (фото)
    На акцію привезли труни
    Фото: Facebook Миколи Дяденка

    У понеділок під Адміністрацією президента зібралися мітингувальники

    Під Адміністрацією президента на вул. Банковій у Києві в понеділок, 12 серпня, проходить акція проти корупції.

    На Банкову прийшли декілька десятків активістів. На акцію протесту протестувальники привезли незвичний атрибут – труни та похоронні вінки.

    Відповідні фото у Facebook оприлюднив Микола Дяденко.

    До слова, під час допиту експрезидента Петра Порошенка в Держбюро розслідувань в понеділок, 12 серпня, під будівлею відомства проходили два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка.

    Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує Державне бюро розслідувань, сказав його адвокат.

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