У Торецьку вугледобувні шахти через борги відключили від електроенергії



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На шахтах працюють майже 3 тисячі осіб

Шахти державного підприємства «Торецьквугілля» відключили від енергопостачання за борги, написав у Facebook представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

«Вчора о 13:00 на шахтах державного підприємства «Торецьквугілля» відключено електроенергію, зокрема відключено турбокомпресори та клітьовий підйом, що унеможливлює видобуток вугілля. На ДП «Торецьквугілля» працює 2708 чол», - повідомив Герус.

За його словами, електроенергія у собівартості на цьому підприємстві складає 42% від усіх затрат. «Із «реформою» тариф на е/е у липні виріс на 32% (з 2,83 грн за кВт-год до 3,73 грн за кВт-год)», - зазначив представник президента.

Він звинуватив Міністерство енергетики у «повній бездіяльності та відсутності інтересу до вирішення проблеми» через ситуацію, що склалася з «Торецьквугіллям».

Про можливе відключення «Торецьквугілля» від енергопостачання Профспілка працівників вугільної промисловості попереджала ще у квітні. Там повідомляли, що з виділених постановою Кабміну 450 млн грн на оплату електроернергії, підриємства отримали лише 280 млн грн, пише theБабель.

Крім того, станом на початок квітня заборгованість із виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств складає понад 319 млн грн.

На початку липня у Луганській області на шахті «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» (за 10 км від лінії фронту) шість шахтарів відмовилися виходити на поверхню

У Луганській області шість шахтарів відмовилися виходити на поверхню. Вони протестують проти відключення електроенергії, вимагаючи відновити електропостачання шахти.