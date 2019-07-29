Волинець: заборгованість із зарплати шахтарів перевищить 1 млрд грн



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Гірники

Наразі шахтарям заборгували 661 млн грн

Заборгованість із заробітної плати шахтарів може перевищити 1 млрд грн. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова Конфедерації вільних профспілок та незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

За його даними вже за тиждень заборгованість зросте на 530 млн грн і перевищить 1 млрд грн. Станом на зараз шахтарям заборгували 661 млн грн.

«На кількох десятках державних шахт зараз заборгованість по зарплатах становить 661 мільйон гривень, і через тиждень після виборів заборгованість зросте ще на 530 мільйонів і становитиме понад мільярд гривень», - написав Волинець.

Зазначимо, що 10 липня Кабінет міністрів України схвалив усі необхідні рішення, аби направити 1 млрд грн на підтримку державних шахт.

Як повідомлялося, 23 червня шахтарі на Донеччині перекривали трасу: вимагали виплати 35 млн грн боргу.

Нагадаємо, 12 червня прем'єрміністр України Володимир Гройсман розпорядився про закупівлю вугілля державних шахт.

Раніше для погашення боргів за електрику держшахтам виділили 450 млн грн.

15 травня шахтарі Львівсько-Волинського басейну вимагали під Кабміном виплатити борги по зарплаті і купити їхнє вугілля.