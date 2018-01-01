На Хмельниччині кожен шостий споживач газу керує своїми рахунками через інтернет

Понад 65 тисяч подолян-споживачів газу користуються онлайн-сервісом «Особистий кабінет»

Більш як 65 тис. клієнтів ТОВ «Хмельницькгаз збут» зареєструвалися в Особистому кабінеті споживача газу на сайті 104.ua та керують своїми особовими рахунками дистанційно. Про це повідомляється у прес-релізі компанії. «За 2 роки функціонування онлайн-сервісу Особистий кабінет – понад 65 тисяч подолян-користувачів газу



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Понад 65 тисяч подолян-споживачів газу користуються онлайн-сервісом «Особистий кабінет»

Більш як 65 тис. клієнтів ТОВ «Хмельницькгаз збут» зареєструвалися в Особистому кабінеті споживача газу на сайті 104.ua та керують своїми особовими рахунками дистанційно. Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

«За 2 роки функціонування онлайн-сервісу Особистий кабінет – понад 65 тисяч подолян-користувачів газу отримують усю необхідну інформацію з персонального комп’ютера або мобільного телефону, не відвідуючи при цьому офіси та не стоячи у чергах. Зокрема, за минулий рік кількість зареєстрованих споживачів зросла на 55%. А лише за три тижні з початку 2018 року власниками особистих кабінетів стали вже більш як 1,5 тис. клієнтів газопостачальної компанії», - йдеться в документі.

«За допомогою запропонованих нами дистанційних сервісів споживачі мають змогу підтримувати постійний зворотній зв’язок зі своєю газовою компанією, - наголошує директор «Хмельницькгаз збут» Олександра Панькевич. – Онлайн послуги особливо затребувані в холодну пору року, адже клієнт самостійно вносить усі дані та сплачує за газ, не добираючись в район».

Особливою популярністю особистий кабінет користується у мешканців найвіддаленіших районів області: Полонського, Чемеровецького та Теофіпольського. Адже користувачі сервісу завжди вчасно можуть роздруковувати платіжку за газ, відслідковувати стан рахунку, вносити показання лічильника, не чекаючи поштової доставки платіжки.

Водночас, понад 270 тис. споживачів-субсидіантів та пільговиків Хмельниччини також можуть зареєструватися на сайті споживачів газу 104.ua та дізнаватися про щомісячне надходження суми призначеної субсидії, не накопичуючи боргів за надані послуги.

Наразі ТОВ «Хмельницькгаз збут» продовжує впроваджувати нові сучасні онлайн-сервіси для ще більшої мобільності своїх клієнтів. Зокрема, для отримання фахових консультацій можна зателефонувати цілодобово у контакт-центр за номером (0382) 686 504, скориставшись послугою IVR-голосового меню, а також отримати послуги «зворотній дзвінок» та дізнаватися поточний баланс рахунку.

Довідка:

Основною сферою діяльності ТОВ «Хмельницькгаз збут» є постачання природного газу усім категоріям споживачів Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району). Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов’язками. Клієнтами компанії є 404 тисячі сімей Хмельниччини, 2 тисячі промислових та комунально-побутових підприємств, 500 бюджетних організацій та 250 релігійних організації. Серед найпотужніших споживачів – ТОВ «Агрофірма-Обрій», ТОВ «Нібулон», ПРАТ «Городоцький елеватор Суффле».