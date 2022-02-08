Нацбанк зареєстрував ще дві колекторські компанії

В Україні зареєстровано ще дві колекторські компанії

В Україні вже зареєстровано 64 колекторські компанії

Національний банк зареєстрував дві колекторські компанії та видав ліцензії двом фінустановам. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

За даними НБУ, статусу колекторських компаній набули ТОВ «ДК Коллекшн» і ТОВ «Коллекшн-Лайн».

Таким чином уже зареєстровано 64 колекторські компанії.

Нацбанк також видав ліцензії на надання фінансових послуг ТОВ «АБ Файненшиал Груп» і ФК «ІС-Фінанс».

ТОВ «АБ Файненшиал Груп» отримало ліцензію на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту. Установа була внесена до держреєстру фінустанов 14 січня 2020 року та має ліцензію на надання послуг з факторингу.

ФК «ІС-Фінанс» отримало ліцензії на надання послуг з факторингу та з фінансового лізингу. Фінкомпанія зареєстрована 14 травня 2021 року та має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив такі рішення 4 лютого.

В Україні торік вперше почали регулювати поведінку колекторських компаній і фінустанов під час врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.