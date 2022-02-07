МОЗ скоротив терміни лікування від коронавірусу та самоізоляції

Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування

Відтепер в Україні скорочено терміни амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування

Міністерство охорони здоров'я України скоротило терміни лікування пацієнтів з Covid-19. Відповідні зміни внесено до наказу № 722, яким регулюється організація медичної допомоги при зараженні коронавірусом, йдеться на сайті МОЗ.

Повідомляється, що скорочено терміни амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування. Раніше пацієнт з Covid-19 мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або від дати забору матеріалу на тестування. Повторне тестування могло проводитися не раніше 10 днів з моменту появи симптомів або першого позитивного тесту.

Тепер же повторне тестування можна проводити через п’ять днів з дня появи симптомів або позитивного результату ПЛР-тестування. Важливо, що мова йде тільки про тестування методом ПЛР.

Коли виходити з самоізоляції

Якщо пацієнт отримав негативний ПЛР-тест і не має симптомів, то самоізоляцію можна завершувати.

Також самоізоляцію можна завершувати при відсутності симптомів через п’ять днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Повторне тестування

Підтвердженим вважається випадок Covid-19 без симптомів, але підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт з підтвердженим випадком Covid-19.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо для осіб, у яких були симптоми Covid-19. Для безсимптомних хворих треба було підтвердження ПЛР-методом.

Відстеження контактів

У «червоних» зонах адаптивного карантину будуть відслідковуватися лише контакти високого ризику інфікування і важких наслідків захворювання.

Контакти високого ризику – це члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров'я, а також особи, що знаходяться в закритих приміщеннях з високим ступенем ризику, таких як лікарні та установи довгострокового догляду.

Ті, хто отримав повний курс щеплення і ревакцинацію, можна вважати контактами низького ризику.

До слова, головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим. Ще МОЗ порівняв смертність від «Омікрону» та «Дельти».

Також повідомлялося, що на коронавірус у столиці захворіло майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків. Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.

У неділю в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19. Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.