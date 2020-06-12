На Миколаївщині майже тисяча споживачів газу реструктуризували борги новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже тисяча клієнтів «Миколаївгаз Збуту» реструктуризували борги за газ

Договір реструктуризації дозволяє оплатити за спожитий газ частинами

ТОВ «Миколаївгаз Збут» пропонує клієнтам, які мають заборгованість за спожитий природний газ, укласти договір реструктуризації боргу. З початку опалювального сезону такою можливістю скористались 989 клієнтів компанії. Про це повідомила пресслужба компанії.

Для тих, хто закінчив опалювальний період із заборгованістю за спожитий газ, «Миколаївгаз Збут» надає можливість укласти договір реструктуризації боргу. Договір дозволяє в період до 1 жовтня сплатити існуючий борг рівними частинами. Погашення неплатежів під час мінімального споживання газу та зменшення ціни на нього не створює надлишкового фінансового навантаження та дозволяє уникнути судової процедури та увійти в наступний опалювальний сезон без боргів.

«Договір реструктуризації надає нашим клієнтам можливість оплатити за спожитий газ частинами і таким чином запобігти проблемних ситуацій, субсидіантам – зберегти можливість отримувати державну допомогу, а пільговикам – зберегти готівкову форму отримання коштів по пільгам», — розповідає директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Дмитро Маслов.

У разі бажання оформити договір реструктуризації боргу, споживачу необхідно прийти до Центру обслуговування клієнтів або до відділення ТОВ «Миколаївгаз Збут» і написати відповідну заяву. При собі мати такі документи: паспорт власника або особи, яка уклала заяву-приєднання до умов типового договору на постачання природного газу, ідентифікаційний код, а також документи, які споживач бажає додати, щоб підтвердити свою тимчасову неплатоспроможність.

Однією з умов укладання договору є перший внесок в рахунок погашення боргу. Зазвичай її розмір складає 50% від загальної суми боргу для відключених споживачів та 30% - для підключених споживачів. Але компанія застосовує індивідуальний підхід до кожного свого клієнта в залежності від життєвих умов і ситуацій, тому розмір цієї частки може бути більш лояльним. Також розглядається в індивідуальному порядку кількість місяців розстрочки боргу.

Адреси Центрів обслуговування та відділень ТОВ «Миколаївгаз Збут» можна знайти на офіційному сайті компанії за посиланням.

ТОВ «Миколаївгаз Збут» – постачальник природного газу зі спеціальними обов’язками на території м.Миколаєва та Миколаївської області. Річний обсяг поставки природного газу компанією становить близько 250 млн. куб. м газу. ТОВ «Миколаївгаз Збут» забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області. Клієнтами компанії є понад 349 тис. домоволодінь Миколаївської області, а також 2 тис. підприємств, установ і організацій.

Нагадаємо, на Чернігівщині 70% споживачів газу боргують за газ. ТОВ «Чернігівгаз Збут» повідомло, що станом на 1 червня 249 тисяч клієнтів компанії не сплатили за газ майже 416 млн. грн.