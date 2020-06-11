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    Економіка та фінанси

    Жителі Київщини заборгували за газ понад 2 млрд грн. Якими будуть наслідки?

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    Оплатити онлайн-рахунок за послуги газу можна з &laquo;Особистого кабінету&raquo; на сайті 104.ua, за допомогою чат-бота Viber 7104.ua і через мобільні додатки 104Mobile або 104 MobileLight - Жителі Київщини заборгували за газ понад 2 млрд грн. Якими будуть наслідки?
    Оплатити онлайн-рахунок за послуги газу можна з «Особистого кабінету» на сайті 104.ua, за допомогою чат-бота Viber 7104.ua і через мобільні додатки 104Mobile або 104 MobileLight

    Серед боржників чимало людей, які втратили роботу і джерела доходів, але є і такі, хто, користуючись зручним приводом, вирішив почекати з проплатами - «Київоблгаз Збут»

    ТОВ «Київоблгаз Збут» повідомило, що на сьогодні жителі області заборгували за газ 2 млрд 61 млн грн. Цю рекордну суму українцям доведеться сплатити після закінченню карантину.

    «Серед боржників чимало людей, які втратили роботу і джерела доходів, але є і такі, хто, користуючись зручним приводом, вирішив почекати з проплатами. Чим більше виросте заборгованість, тим складніше її погасити. У підсумку, компанія буде змушена звернутися до оператора ГРС з дорученням припинити газопостачання боржникам. Втім, крім заборгованості доведеться відшкодовувати витрати за припинення і відновлення газопостачання. Після закінчення карантину всі виявляться перед необхідністю сплатити борги, що накопичилися», - розповідає директор ТОВ« Київоблгаз Збут »Денис Смоляков.

    У компанії говорять, що різкий стрибок заборгованості відбувся після того, як стало відомо, що згідно із законодавством під час карантину і 30 днів після його завершення клієнтам компанії, у яких є заборгованість, заборонено нараховувати пеню і здійснювати відключення газу.

    «Ми опинилися в складній фінансовій ситуації. Уряд повинен звернути увагу на ситуацію, що склалася, щоб уникнути колапсу перед початком опалювального сезону, коли кількість відключень і боржників може зрости в рази», - додав Денис Смоляков.

    Оплатити онлайн-рахунок за послуги газу можна з «Особистого кабінету» на сайті 104.ua, за допомогою чат-бота Viber 7104.ua і через мобільні додатки 104Mobile або 104 MobileLight.

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