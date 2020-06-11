На Чернігівщини 70% споживачів газу боргують за газ



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Аби запобігти відключенням, «Чернігівгаз Збут» з початку року повідомив про існуючу заборгованість 13,4 тис. споживачів

Станом на 1 червня 249 тисяч клієнтів компанії не сплатили за газ майже 416 млн. грн - ТОВ «Чернігівгаз Збут»

ТОВ «Чернігівгаз Збут» повідомляє, що станом на 1 червня 249 тисяч клієнтів компанії не сплатили за газ майже 416 млн. грн. Як зазначає пресслужба компанії, борги мають 70% споживачів.

На час карантину «Чернігівгаз Збут» не застосовував штрафні санкції за прострочення оплати за спожитий газ. Також був запроваджений мораторій на припинення постачання газу споживачам, які мають борги за газ. Але саму оплата за газ, як і за інші комунальні послуги, Уряд не відміняв. То ж зростання заборгованості після закінчення карантину тягне за собою відповідальність - аж до відключення газу.

Аби запобігти відключенням, «Чернігівгаз Збут» з початку року повідомив про існуючу заборгованість 13,4 тис. споживачів. У випадку подальших несплат, після закінчення карантину компанія буде змушена звертатися до суду. До запровадження карантину до суду вже було направлено 99 позовів до боржників на суму 975 тис.грн.

Клієнти ТОВ «Чернігівгаз Збут» мають всі можливості оплатити рахунки за газ дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Також була розроблена експрес-реєстрація, яка дозволяє створити особистий кабінет на сайті 104.ua всього за один дзвінок. Для цього потрібно подзвонити з мобільного телефону до контакт-центру за номерами 067 65-64-104 або (0462) 61-62-04 і повідомити оператору номер особового рахунку (він є у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього.

«Чернігівгаз Збут» вдячний всім, хто сплачує за спожитий газ вчасно, і закликає не накопичувати борги, з якими буде складно розрахуватись і які ставитимуть під загрозу стабільність газопостачання. Завантажити рахунки для оплати послуг, не чекаючи на паперові, можна в особистих кабінетах на сайті 104.ua та у viber-боті 7104.

До відома, 104.ua це єдиний сервіс для споживачів природного газу в Україні, можливості якого в 2019 році забезпечили 100 млн контактів з клієнтами. Найбільш популярними є онлайн послуги: особистий кабінет, який обслуговує 2,8 млн. клієнтів щомісяця, 104 Бізнес онлайн – сервіс для бізнесу, мобільні додатки 104 Mobile і 104 Mobile Light, Viber-bot 7104ua і Telegram 7104ua. Контакт-центр 104.ua забезпечує 45 млн контактів з клієнтами на рік. Сервіс 104.ua включає в себе також мережу зі 120 центрів обслуговування клієнтів «104.ua Клієнтській простір» в 16 областях. Центри щорічно обслуговують 5 млн клієнтів.