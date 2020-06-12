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    Економіка та фінанси

    На Хмельниччині під час карантину більшість людей своєчасно сплачують за газ

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    <p>За час карантину 90% клієнтів &laquo;Хмельницькгаз збуту&raquo; своєчасно сплатили за газ&nbsp;&nbsp;</p> - На Хмельниччині під час карантину більшість людей своєчасно сплачують за газ

    За час карантину 90% клієнтів «Хмельницькгаз збуту» своєчасно сплатили за газ  

    90% клієнтів «Хмельницькгаз збуту» своєчасно сплатили за газ

    У період карантинних обмежень 90% родин  Хмельницької області своєчасно сплачують за спожитий природний газ і не накопичують боргів. Про це повідомила пресслужба компанії.

    Більше третини клієнтів «Хмельницькгаз збуту» віддають перевагу дистанційним сервісам компанії та розраховуються за послуги з газопостачання  онлайн з дому або мобільних гаджетів, зберігаючи здоров’я та дотримуючись вимоги карантину. 

     Завдяки своєчасній оплаті , ТОВ «Хмельницькгаз збут» у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами щодо забезпечення природним газом. Тож за тривалий час карантину постачання газу здійснювалося без будь-яких обмежень та збоїв. Окрім того, жодному споживачеві не було припинене газопостачання, а також не нараховувались штрафні санкції та пеня за прострочення оплати.

    «У форс-мажорних обставинах карантину наші клієнти переконались, що ТОВ «Хмельницькгаз збут» - надійна газопостачальна компанія, яка здатна виконати зобов’язання та забезпечити життєвонеобхідний ресурс навіть у складних умовах», - зазначив директор компанії Андрій Левицький. – В свою чергу, ми дякуємо за розуміння, співпрацю і своєчасну оплату мешканцям Хмельниччини – нашим клієнтам».

    Наразі прострочену заборгованість мають більше  10% клієнтів ТОВ «Хмельницькгаз збуту»», сума боргу яких складає  понад 95 млн. грн. Зокрема, більше 30 тис.грн –  боргують 55 подолян,  понад 20 тис. – 97, понад 10 тис.грн – 705 та більше  5 тис.грн - 2742 користувачі. Відтак, компанія звертається до боржників з проханням виконати договірні умови та сплатити за газ.

    У компанії нагадують, що, відповідно до умов Договору з постачання природного газу, за спожитий газ необхідно сплачувати у такі терміни: за квитанцією абонентської книжки - не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим; за рахунком постачальника - не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання рахунку.

    Також вчасно та безпечно оплатити за спожитий газ клієнти ТОВ «Хмельницькгаз збут» можуть:

    через Особистий кабінет на сайті 104.ua; чат-бот Viber 7104ua; мобільні додатки 104 Mobile.

    Нагадаємо, на Чернігівщині 70% споживачів газу боргують за газ. ТОВ «Чернігівгаз Збут» повідомло, що станом на 1 червня 249 тисяч клієнтів компанії  не сплатили за газ майже 416 млн. грн.

    борг Хмельниччина газ
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