На Хмельниччині під час карантину більшість людей своєчасно сплачують за газ новини компаній



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За час карантину 90% клієнтів «Хмельницькгаз збуту» своєчасно сплатили за газ

90% клієнтів «Хмельницькгаз збуту» своєчасно сплатили за газ

У період карантинних обмежень 90% родин Хмельницької області своєчасно сплачують за спожитий природний газ і не накопичують боргів. Про це повідомила пресслужба компанії.

Більше третини клієнтів «Хмельницькгаз збуту» віддають перевагу дистанційним сервісам компанії та розраховуються за послуги з газопостачання онлайн з дому або мобільних гаджетів, зберігаючи здоров’я та дотримуючись вимоги карантину.

Завдяки своєчасній оплаті , ТОВ «Хмельницькгаз збут» у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами щодо забезпечення природним газом. Тож за тривалий час карантину постачання газу здійснювалося без будь-яких обмежень та збоїв. Окрім того, жодному споживачеві не було припинене газопостачання, а також не нараховувались штрафні санкції та пеня за прострочення оплати.

«У форс-мажорних обставинах карантину наші клієнти переконались, що ТОВ «Хмельницькгаз збут» - надійна газопостачальна компанія, яка здатна виконати зобов’язання та забезпечити життєвонеобхідний ресурс навіть у складних умовах», - зазначив директор компанії Андрій Левицький. – В свою чергу, ми дякуємо за розуміння, співпрацю і своєчасну оплату мешканцям Хмельниччини – нашим клієнтам».

Наразі прострочену заборгованість мають більше 10% клієнтів ТОВ «Хмельницькгаз збуту»», сума боргу яких складає понад 95 млн. грн. Зокрема, більше 30 тис.грн – боргують 55 подолян, понад 20 тис. – 97, понад 10 тис.грн – 705 та більше 5 тис.грн - 2742 користувачі. Відтак, компанія звертається до боржників з проханням виконати договірні умови та сплатити за газ.

У компанії нагадують, що, відповідно до умов Договору з постачання природного газу, за спожитий газ необхідно сплачувати у такі терміни: за квитанцією абонентської книжки - не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим; за рахунком постачальника - не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання рахунку.

Також вчасно та безпечно оплатити за спожитий газ клієнти ТОВ «Хмельницькгаз збут» можуть:

через Особистий кабінет на сайті 104.ua; чат-бот Viber 7104ua; мобільні додатки 104 Mobile.

Нагадаємо, на Чернігівщині 70% споживачів газу боргують за газ. ТОВ «Чернігівгаз Збут» повідомло, що станом на 1 червня 249 тисяч клієнтів компанії не сплатили за газ майже 416 млн. грн.