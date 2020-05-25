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    Економіка та фінанси

    На початку тижня долар і євро здешевшають: курс валют на 25 травня

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    <p>Після кількох днів зростання курс євро обвалився</p> - На початку тижня долар і євро здешевшають: курс валют на 25 травня

    Після кількох днів зростання курс євро обвалився

    Євро здешевшає на 30 копійок, а долар – на 1 копійку

    У понеділок, 25 травня, долар і євро втратять у ціні.

    Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

    Зокрема, долар США здешевшає на 1 копійку і його вартість становитиме 26,75 грн. Євро здешевшає на 30 копійок і коштуватиме 29,16 грн.

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    Раніше повідомлялося, що протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

    Також фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після послаблення карантину.

    Нагадаємо, на тижні, що минув, долар нарешті почав вести себе більш цікаво, ніж на початку травня, коли курс три тижні поспіль був з невеликим, але стабільним низхідним трендом. На тому тижні вийшла якась синусоїда: спершу вниз, потім вгору. 

    До слова, економічний радник Зеленського спрогнозував курс гривні до кінця цього року.

    Національний банк курс валют валютні операції гроші Україна
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