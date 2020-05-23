Фінансисти розповіли, що буде з курсом долара після послаблення карантину



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Експерти прогнозують ще тиждень стабільності курсу

Експерти поки не чекають ослаблення гривні

На тижні, що минає, долар нарешті почав вести себе більш цікаво, ніж на початку травня, коли курс три тижні поспіль був з невеликим, але стабільним низхідним трендом. На цьому тижні вийшла якась синусоїда: спершу вниз, потім вгору. Чому це сталося і куди піде тренд на наступному тижні, читайте у матеріалі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Що сталося з курсом за тиждень

І на вихідних, і після них здавалося, що ревальвація гривні продовжиться, адже за два вихідних і два робочих дні гривня зміцнилася на 15 копійок. Все перевернув вівторок, день, коли Мінфін традиційно влаштовує (або не влаштовує) аукціони з продажу валюти. Цього вівторка аукціон відбувся, але гривню він не підтримав, а навпаки послабив. В середу курс долара досить жваво пішов вгору, в четвер продовжив цей рух, але в п’ятницю стабілізувався на 26,92 грн/долар. Тобто за неповні три тижні травня гривня подешевшала на 50 копійок (майже на 2%), але потім за три дні відіграла у долара відразу 20 копійок.

Валюта в обмінниках була, бажаючих здати або купити її практично не спостерігалося.

Курс Нацбанку також йшов у кільватері готівкового курсу, хоча і з одноденним відставанням, за тиждень він спершу подешевшав на 16 копійок, потім подорожчав відразу на 25 копійок, дійшовши до 26,77 грн/долар.

На понеділок, 18 травня, регулятором був виставлений курс 26,76 грн/долар.

Головні причини змін

Те, що долар після тижнів відносної стабільності досить різко пішов вгору, експерти пояснюють появою у вівторок на міжбанківському ринку великих покупців валюти.

За їх словами, ситуація виявилася протилежною тій, яка склалася після 13 травня, коли долар серйозно подешевшав, втративши близько 30 копійок. Тоді «Нафтогаз України» запропонував покупцям на міжбанківському ринку 500 млн доларів, що майже в 10 разів більше звичайних обсягів торгів, і це відразу рушив курс долара вниз. Тепер навпаки – кілька покупців цікавилися великими сумами в 50-70 і більше млн доларів, що, відповідно, рухало курс долара вгору, і досить жваво.

Як уточнив Олександр Охрименко, цими покупцями виявилися кілька досить великих українських банків.

«Мінфін минулого вівторка виставив на продаж не гривневі, а валютні облігації на суму майже 350 млн доларів з терміном погашення 6 місяців і під дуже привабливі 3,4% річних. Це вигідна покупка для наших банкірів – вона дозволяє без особливих труднощів не тільки заробити на відсотках, а й отримати прибуток в разі зростання курсу долара, що очікується до кінця року. Тому банки вийшли на ринок з великими сумами в гривнях, попит перевищив пропозицію і курс пішов вгору»- роз’яснив нам Олександр Охрименко.

Олег Пендзин також підтвердив, що попит курсу ситуативно виріс через продаж Мінфіном валютних облігацій. Не у всіх покупців знайшлося достатньо валюти, вони пішли за нею на міжбанківський ринок, в результаті утворився дефіцит валюти, який був заповнений продавцями, але за більш високим курсом.

Андрій Шевчишин уточнив, що крім українських банків валюту купували і нерезиденти, що також посилювало попит і зміцнювало долар. Але головним драйвером зростання курсу все ж виявився Мінфін.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти прогнозують ще тиждень стабільності курсу, незважаючи на те, що країна виходить з карантину і бізнесу, в тому числі імпортерам товарів, потрібна валюта для їх закупівлі.

Олександр Охрименко відзначив, що на ринку поступово починає збільшуватися попит на валюту з боку імпортерів, які після ослаблення карантину відновлюють бізнес-проекти.

«Але поки цей попит незначний, щоб можна було напевно говорити про те, що тренд змінився і курс долара піде вгору. Ще тиждень очікую, що курс буде коливатися в межах 26,8 – 27,3 грн/долар», – стверджує Охрименко.

Олег Пендзин назвав приблизно такий же коридор курсу на наступному тижні – 26,7-27,2 грн/долар.

«Не дивлячись на часткове скасування карантину, не варто очікувати швидкого пожвавлення бізнес-активності насамперед з боку імпортерів – основних покупців валюти на міжбанку. Їх основний клієнт – український покупець. А він після двох з гаком місяців карантину бідний через втрату роботи, а отже – і доходів. Навіть тим 35% українців, які, за даними соціальних досліджень, не постраждали від карантину, особливо нікуди витрачати зароблене, скільки поки не працюють ні туристична галузь, ні ресторанний бізнес. Тому і курс долара поки рости не буде, незважаючи на існуючий девальваційний потенціал гривні», – резюмував Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин говорить, що наступного тижня на курс впливатимуть два протилежних тренди. Перший викликаний тим, що президент підписав закон про заборону денаціоналізації банків.

«Як тільки стало відомо, що цей закон підписаний, МВФ відразу розблокував кредитну програму для України, це 5 млрд доларів на 18 місяців декількома траншами, вже в кінці травня ми повинні отримати перший транш 1,9 млрд доларів, і це, звичайно ж, зміцнить гривню, – аналізує Андрій Шевчишин. – А другий тренд – великі виплати 26 травня за попередніми кредитами. Під них Нацбанк буде по максимуму вимітати з ринку валюту, щоб розрахуватися. В результаті обидва ці тренди погасять один одного і ще тиждень ми будемо мати стабільний курс в коридорі 26,5-27 грн/долар. 26,5 – це вже дно, нижче якого Нацбанк долар не опустить. Але і вище 27 теж не дозволить піднятися. Обивателі цієї боротьби трендів навіть не помітять, вони побачать практично незмінний курс. Більш серйозні зміни можливі вже після закінчення травня».

Продавати чи купувати валюту

Експерти і раніше говорять, що поки зберігається сприятливий період для покупки готівкової валюти як засобу накопичення.

«Приклад тому – комерційні банки, які скуповували валютні облігації, – підкреслив Олександр Охрименко. – У фізосіб такої можливості немає, оскільки вартість навіть однієї облігації досить велика. Але вони можуть покласти долари в банк, наприклад, на 6 місяців і зароблять до кінця року як на відсотках, так і на зростанні курсу долара».

Але, за словами Андрія Шевчишина, цей період скоро закінчиться, щойно країна стане по-справжньому виходити з карантину. Це в умовах невеликого обсягу міжбанківського ринку відразу приведе до зростання попиту на валюту, до зростання курсу безготівкового долара, а через день після цього підвищить і вартість готівкового долара.

Нагадаємо, економічний радник Зеленського спрогнозував курс гривні до кінця цього року.

Джерело: Сегодня