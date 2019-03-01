На встановлення лічильників для мешканців Харківської області виділено 1,6 коп.



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До 1 січня 2021 року без газових лічильників в області може залишитись близько 20 тис. домоволодінь

В діючій ціні газу на безкоштовне встановлення газових лічильників для мешканців Харківської області передбачено 1,6 коп. (без ПДВ). На ці кошти ПАТ «Харківгаз» має встановлювати 6,4 тис. індивідуальних приладів обліку на рік. Враховуючи обсяг фінансування, до 1 січня 2021 року без газових лічильників в області може залишитись близько 20 тис. домоволодінь.

На кінець минулого року, в Харківській області налічувалось близько 40 тис. споживачів без комерційного обліку газу (в тому числі споживачів, які тимчасово не використовують газ). Згідно з чинним тарифом на розподіл, ПАТ «Харківгаз» до 2021 року зможе встановити тільки 19,2 тис. лічильників.

«ПАТ «Харківгаз» повністю підтримує забезпечення 100% обліку газу. Лише за наявності лічильника клієнти компанії зможуть заощаджувати енергоресурс та кошти на оплату за газ. Тому сподіваємось, що з діючої ціни газу буде виділено необхідне фінансування на встановлення лічильників та їх безкоштовну заміну споживачам», - зазначила комерційний директор ПАТ «Харківгаз» Ірина Лістова.

Програма встановлення лічильників для споживачів, які використовують лише газову плиту розпочалась в 2016 році. За відсутності коштів в тарифі газорозподільних компаній (облгазів) на встановлення індивідуальних лічильників цій категорії споживачів, НКРЕКП було затверджено в інвестпрограмі облаштовувати домоволодіння будинковими лічильниками. Будинковий облік не було підтримано всіма користувачами палива.

В грудні 2016 року НКРЕКП заклало в тариф на розподіл газу ПАТ «Харківгаз» встановлення 6,4 тис. індивідуальних лічильників на рік. В грошовому еквіваленті газовій компанії було виділено 1,6 коп. з одного доставленого кубометру палива. Після цього тариф ПАТ «Харківгаз» та витрати на лічильники для мешканців області не переглядались. Суттєво зростала лише ціна газу, що отримує Нафтогаз. Проте Нафтогаз, згідно Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» не несе відповідальності за встановлення лічильників споживачам.

І якщо на первинне встановлення лічильників в тарифі ПАТ «Харківгаз» закладено 1,6 коп. з кубометру доставленого газу, витрати на заміну лічильників та обмінний фонд взагалі не передбачені в тарифі.