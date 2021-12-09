Набрав чинності закон про експортне мито на брухт у €180 за тонну

Упродовж останніх кількох років в Україні діяло мито на експорт металобрухту €58 за тонну

Парламентська газета «Голос України» опублікувала закон, ухвалений Радою тиждень тому

Газета Верховної Ради «Голос України» опублікувала закон №1931-IX «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який закріплює порядок розподілу коштів на 2021 рік, а також вносить зміни до прикінцевих положень закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку».

Таким чином, згідно указом президента від 10 червня 1997 №503/97 нове мито на експорт металобрухту у розмірі €180 за тонну офіційно набрало чинності.

Нагадаємо, підвищення експортного мита на брухт підтримали на засіданні парламенту 2 грудня 242 народні депутати. При цьому раніше Міністерство економіки розробило та подало на розгляд Кабінету Міністрів законопроєкт про підвищення експортного мита до €200/т. Проте 10 листопада Кабмін повернув цей документ Мінекономіки.

Металурги від середини року виступали за заборону експорту металобрухту до кінця 2023 року задля збереження стабільної роботи вітчизняних підприємств. У свою чергу, асоціації учасників ринку брухтозаготівлі були проти цієї ініціативи. Зокрема, «УАВтормет» наполягала на проведенні об’єктивної експертизи впливу цієї заборони на ринок брухтозаготівлі.

Упродовж останніх кількох років в Україні діяло мито на експорт металобрухту €58 за тонну. У травні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон №1419-IX про продовження дії мита ще на п’ять років – до 15 вересня 2026 року.

Нагадаємо, що обсяги брухтозаготівлі в Україні у січні-листопаді зросли на 36,6% порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 3,78 млн тонн. Експорт металобрухту за 11 місяців становив 547,5 тис. тонн, тоді як за аналогічний період минулого року було експортовано лише 33 тис. тонн.

Джерело: gmk.center