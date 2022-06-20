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    Економіка

    Нацбанк анулював ліцензію кредитній спілці

    Нацбанк анулював ліцензію кредитній спілці&nbsp;&laquo;Константа&raquo; - Нацбанк анулював ліцензію кредитній спілці
    Нацбанк анулював ліцензію кредитній спілці «Константа»
    фото з відкритих джерел

    До кредитної спілки вже був застосований захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення

    Національний банк України застосував захід впливу у вигляді відкликання ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг до кредитної спілки «Константа». Про це повідомила пресслужба регулятора.

    Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 17 червня 2022 року.

    Зазначимо, до кредитної спілки вже був застосований захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення. Спілка ж порушення не усунула.

    Нагадаємо, НБУ розробив порядок інформування виконавців про відкриття та закриття рахунків користувачів-боржників згідно вимог нового Закону України «Про платіжні послуги», основні положення якого вводяться в дію у другому півріччі 2022 року.

    Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

    До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

    Теги: Національний банк банк Україна послуги НБУ
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    Нацбанк анулював ліцензію кредитній спілці