Російський депутат пригрозив Казахстану вторгненням за українським сценарієм

Слова Токаєва про квазідержави на сході України та про те, що Казахстан їх не визнає, викликали в РФ справжню істерику

Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін завуальовано пригрозив Казахстану російським вторгненням за українським сценарієм.

Затулін заявив, що в Казахстані існують області «з переважно російським населенням», які, як він вважає, мають «слабке відношення» до того, що «називалося Казахстаном».

«У мене не було сумнівів, що наші так звані союзники щодо СНД, Євразійського союзу та ОДКБ дуже своєрідно розуміють свої зобов'язання та своє союзництво. Вони відносяться до всіх інтеграційних об'єднань як до шведського столу – те, що їм подобається, вони беруть, а те, що не подобається, не беруть. Коли від них ніхто нічого не чекає, то могли б принаймні промовчати. Вони дуже добре знають, що ціла низка областей, населених пунктів з переважно російським населенням мало слабке відношення до того, що називалося Казахстаном. Ми скрізь і всюди, і щодо України, зокрема, говоримо: якщо у нас дружба, співпраця та партнерство, то тоді жодні територіальні питання не порушуються. А якщо цього немає, то все можливе. Як у випадку з Україною», – заявив політик.

Нагадаємо, що під час під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін, Токаєв сказав, що не визнаватиме «квазідержавних територій», якими, на його погляд, є Луганськ і Донецьк. Ця заява шокувала президента Росії.

Крім цього, президент Казахстану нагадав російському диктатору, що саме Україна була житницею й кузнею кваліфікованих кадрів в Радянському союзі.

Також Казахстан закликав світ забрати ядерну зброю у Путіна.

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